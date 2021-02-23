Откуда взялся «южноафриканский вариант» ковида и к чему ведёт конкуренция фармацевтических гигантов?

Южная Африка как объект открытого заговора

События в Южной Африке последних недель имеют свою предысторию. Есть основания полагать, что происходящее сейчас в мировом масштабе (внушение представлений о «пандемии» коронавируса) первоначально отрабатывалось на этой стране.

В 1990-х годах в мире была поднята паника вокруг «пандемии» СПИД, вызываемого якобы вирусом иммунодефицита. Паникой был охвачен весь мир, потом она тихо сошла на нет. Везде, кроме одной страны – Южной Африки. Это государство стало полигоном фармацевтических транснациональных корпораций. ТНК сломили сопротивление тогдашнего президента Т. Мбеки, который высказал сомнения по поводу того, что иммунодефицит вызывается именно вирусом. Т. Мбеки отказался закупать навязываемые ТНК антиретровирусные препараты, которые имели чрезвычайно высокую токсичность. В результате несговорчивый Т. Мбеки был смещён со своего поста, а новое правительство немедленно закупило эти препараты, якобы блокирующие активность ВИЧ.

С тех пор в Южной Африке идёт медицинский эксперимент ТНК. Эксперимент проходит через всё новые этапы: ВИЧ «мутирует», антиретровирусные препараты обновляются… Люди умирали и умирают, но от чего: от вируса или от токсичных препаратов? Ответа нет…

То, что происходит в мировом масштабе с января 2020 года, во многом напоминают эпопею с ВИЧ-СПИД в Южной Африке. И когда там появился «южноафриканский вариант» ковида, обнаружилось, что его не берёт даже... британская вакцина. Только американская!

Экономические ограничения под предлогом «пандемии» ковида уже нанесли Южной Африке огромный экономический ущерб. Потеряли свои рабочие места десятки тысяч человек. А в феврале начал осуществляться план всеобщей вакцинации населения. Первая партия вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca (AZ) была доставлена в страну торжественно, с помпой. На аэродроме её встречали президент С. Рамапоса, министр здравоохранения З.Мкизе, другие официальные лица. И то, что произойдёт несколько часов спустя, трудно было вообразить…

Учёные одного из крупнейших университетов страны Витсватеранд вдруг заявили, что вакцина AZ … малоэффективна. Ранее объявлялось, что вакцина Астра Зенека эффективна… на 70 процентов. А тут в отношении «южноафриканского варианта» вируса (COVID-19 501Y.V.2) вскрылось, что эта вакцина даёт эффект всего… в 22 процентах случае! И как сообщил государственный канал SABC, нет никакой информации о том, «способна ли вакцина защищать от заболевания в тяжелой форме».

Правительство остановило начавшуюся вакцинацию и начало закупку вакцины Ad26 Janssen производства американской корпорации Johnson&Johnson! Хотя зачем? Ведь заявлено, что эффективность вакцины J&J тоже невысока: 60 процентов и то лишь для случаев «средней тяжести». Это значит, что как минимум для 40 человек из 100 привившихся последствия будут… непонятными!

В борьбе за продажу Южной Африке «своей» вакцины участвовали и другие фармацевтические гиганты – Pfizer и BioNTech, но они в монополистической конкуренции проиграли.

Однако посмотрите, что творится: после провала Астры Зенеки на южноафриканском рынке руководство Африканского союза подтвердило свою решимость закупать эту неэффективную вакцину!

Ставшая ненужной в Южной Африке вакцина AZ остаётся проблемой и для этой страны: компания-производитель, находящая в Индии, отказывается принимать своё «добро» обратно.

И череда непонятных смертей: за несколько дней до принятия решения о «выборе» вакцины в правительстве Южной Африки внезапно умер один из министров. А в соседней Зимбабве за несколько дней до начала массовой вакцинации за неделю умерли сразу три министра правительства, включая министра иностранных дел!

* * *

О степени накала политической обстановки в Южной Африке говорит и ситуация с бывшим президентом Дж. Зумой. В поддержку бывшего главы государства сейчас выступать опасно: подконтрольные СМИ морально уничтожают таких смельчаков. Тем не менее, в защиту Дж.Зумы не побоялась выступить Ассоциация ветеранов «Умконто ве Сизве» – военного крыла Африканского национального конгресса (АНК). Несколько недель назад Дж.Зума вновь отказался явиться в комиссию по расследованию «захвата государства», работа которой превратилась в фарс. Теперь Зуму грозят упрятать в тюрьму за отказ участия в фарсе. Угроза реальна, ибо со смещением этого президента в 2018 году стало ясно, что проводившаяся им политика обеспечения экономической независимости в интересах большинства населения страны обречена, а группировка сторонников Зумы в правящей партии АНК будет репрессирована. Отсюда и судебное дело в отношении нынешнего Генерального секретаря АНК Эйса Магашуле, которого пытаются ликвидировать под сурдинку борьбы с коррупцией.

Скандал с прекращением вакцинации AZ говорит о том, что в стране успешно проведена спецоперация по дискредитации правительства, а влияние внешних сил, способных на такие провокации, очень велико.

Массовая вакцинация в Южной Африке имеет множество аспектов, включая и необычные. Так, раскрыть формулу вакцины потребовали традиционные целители, чтобы знать, совместимы ли ингредиенты вакцин с их препаратами. Эта проблема не столь проста, как кажется, и затрагивает не только тех, кто пользуется услугами южноафриканских целителей.

Ярким контрастом происходящего в Южной Африке является ситуация в Танзании, где правительство официально объявило об отказе от закупок вакцин вообще.

Происходящее сегодня в Южной Африке развивается по сценарию open conspiracy , открытого заговора. Внимательное изучение драматического опыта Южной Африки, ставшей полигоном фармацевтических ТНК, показывает, что открытый заговор был составлен намного раньше, чем мы думаем. Пресловутая «пандемия»-2020 – его новый этап.