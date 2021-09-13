Откуда взялся всемирный рост цен на продовольствие?

«Станет только хуже»
В Великобритании неожиданно начались трудности с продуктами питания. Глава Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт объявил: «Нехватка в супермаркетах может сохраниться "навсегда"». Дескать, дни, когда покупатели получают всё, что они хотят, прошли, кризис цепочки поставок будет «усугубляться» и «станет только хуже».
Пустые полки магазинов в Великобритании
В некоторых торговых учреждениях, на первый взгляд, товар есть. Однако, как признаются сотрудники супермаркетов, он весь выложен для покупателей, а склады абсолютно пустые. Директор магазина в центре Лондона Сатиан Патель говорит: «Мы уже решили сократить наши запасы из-за covid, но теперь трудно доставить нам некоторые продукты, они просто недоступны».
Как сообщает Daily Mail, угроза продовольственного кризиса обозначилась в июле. Объясняют это нехваткой 100 тысяч водителей грузовиков, доставляющих продукты в магазины. Как утверждает британская Ассоциация автоперевозчиков, она просит прислать примерно две тысячи водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды.
Следом за супермаркетами возникли трудности в строительных компаниях, где ощущается нехватка материалов; автомобилестроители приостановили летом производство из-за нехватки электронных составляющих. Пострадали магазины Ikea, пабы Wetherspoon, рестораны McDonald's. Британское правительство вынуждено срочно искать выход.
Тысячи грузовиков с продовольствием застряли на дорогах
Газета The Independent объясняет сложившееся положение последствиями «пандемии» и Брезкита. Ввоз продуктов с континента на Британские острова сократился. Чтобы восполнить дефицит европейского продовольствия, понадобились поставки из Китая, Сингапура, Австралии, Японии. Представители пищевой промышленности полагают, что двусторонняя торговля с ЕС в ближайшее время не наладится, если Британия сохранит жесткий пограничный контроль.
Среди факторов, которые подорвали сферу производства продовольствия в Великобритании, Федерация производителей продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation) называет нехватку рабочей силы как на фермах и производственных предприятиях, так и в транспортных компаниях, которые доставляют товары.
В текущем году Британия может потерять статус одного из десяти крупнейших торговых партнёров Германии впервые с 1950 года: торговые ограничения, связанные с Brexit, заставляют немецкие фирмы вести бизнес в других странах. За первые 6 месяцев текущего года ввоз британских продуктов в Германию упал на 11%.
Британский журналист Гевин Эслер пишет о вероятном распаде Великобритании в результате выхода страны из Евросоюза. В книге «Как заканчивается Британия – английский национализм и возрождение четырех наций» он подчёркивает, что выход из Евросоюза ударил по самоидентификации жителей Соединенного Королевства. Высока вероятность скорого отделения Шотландии. «Британия, возможно, действительно подходит к своему концу».
Фермеры во Флориде сливают молоко на землю
Зловещие предсказания делает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), обслуживающий Пентагон: «Массы городской бедноты, оставшейся без работы во время пандемии, <…> с наибольшей вероятностью устроят бунты и выступления протеста из-за роста цен на еду. <…> Именно эти группы населения выходили на улицы более чем в 40 странах в 2007-2008 годах и добились свержения правительств как минимум в двух государствах», – говорится в исследовании CSIS под названием «Что скрывается за всемирным ростом цен на продовольствие».
Американский интернет-ресурс Hal Turner Radio Show сообщает: «Министерство сельского хозяйства США умышленно создает недостаток продовольствия. Они рассылают американским фермерам «Письма об уничтожении», сообщая им, что у них есть «X» дней, чтобы уничтожить свой урожай на земле, за которые им заплатят в 1,5 раза больше стоимости урожая, или они столкнутся с потерей сельскохозяйственных субсидий, что приведет к банкротству фермы».
Байден после скоропалительного вывода американских войск из Афганистана объявил, что США больше не будут «переделывать» другие страны при помощи военной силы. Однако это не значит, что «глобальный гегемон» вообще не будет пытаться «переделывать» другие страны. Например, путем разнообразных мер, ведущих к искусственно созданной нехватке продовольствия в мире.
А если так, то возникшая летом 2021 года нехватка в британских супермаркетах – всего лишь первая ласточка?
Заглавное фото: Очередь у супермаркета в Великобритании