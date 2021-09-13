Откуда взялся всемирный рост цен на продовольствие?

«Станет только хуже»

В Великобритании неожиданно начались трудности с продуктами питания. Глава Федерации продуктов питания и напитков Ян Райт объявил: «Нехватка в супермаркетах может сохраниться "навсегда"». Дескать, дни, когда покупатели получают всё, что они хотят, прошли, кризис цепочки поставок будет «усугубляться» и «станет только хуже».

Пустые полки магазинов в Великобритании

В некоторых торговых учреждениях, на первый взгляд, товар есть. Однако, как признаются сотрудники супермаркетов, он весь выложен для покупателей, а склады абсолютно пустые. Директор магазина в центре Лондона Сатиан Патель говорит: «Мы уже решили сократить наши запасы из-за covid, но теперь трудно доставить нам некоторые продукты, они просто недоступны».

Как сообщает Daily Mail, угроза продовольственного кризиса обозначилась в июле. Объясняют это нехваткой 100 тысяч водителей грузовиков, доставляющих продукты в магазины. Как утверждает британская Ассоциация автоперевозчиков, она просит прислать примерно две тысячи водителей из Королевского логистического корпуса для развоза еды.

Следом за супермаркетами возникли трудности в строительных компаниях, где ощущается нехватка материалов; автомобилестроители приостановили летом производство из-за нехватки электронных составляющих. Пострадали магазины Ikea, пабы Wetherspoon, рестораны McDonald's. Британское правительство вынуждено срочно искать выход.

Тысячи грузовиков с продовольствием застряли на дорогах

Газета The Independent объясняет сложившееся положение последствиями «пандемии» и Брезкита. Ввоз продуктов с континента на Британские острова сократился. Чтобы восполнить дефицит европейского продовольствия, понадобились поставки из Китая, Сингапура, Австралии, Японии. Представители пищевой промышленности полагают, что двусторонняя торговля с ЕС в ближайшее время не наладится, если Британия сохранит жесткий пограничный контроль.

Среди факторов, которые подорвали сферу производства продовольствия в Великобритании, Федерация производителей продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation) называет нехватку рабочей силы как на фермах и производственных предприятиях, так и в транспортных компаниях, которые доставляют товары.

В текущем году Британия может потерять статус одного из десяти крупнейших торговых партнёров Германии впервые с 1950 года: торговые ограничения, связанные с Brexit, заставляют немецкие фирмы вести бизнес в других странах. За первые 6 месяцев текущего года ввоз британских продуктов в Германию упал на 11%.

Британский журналист Гевин Эслер пишет о вероятном распаде Великобритании в результате выхода страны из Евросоюза. В книге «Как заканчивается Британия – английский национализм и возрождение четырех наций» он подчёркивает, что выход из Евросоюза ударил по самоидентификации жителей Соединенного Королевства. Высока вероятность скорого отделения Шотландии. «Британия, возможно, действительно подходит к своему концу».

Фермеры во Флориде сливают молоко на землю

Зловещие предсказания делает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), обслуживающий Пентагон: «Массы городской бедноты, оставшейся без работы во время пандемии, <…> с наибольшей вероятностью устроят бунты и выступления протеста из-за роста цен на еду. <…> Именно эти группы населения выходили на улицы более чем в 40 странах в 2007-2008 годах и добились свержения правительств как минимум в двух государствах», – говорится в исследовании CSIS под названием «Что скрывается за всемирным ростом цен на продовольствие».

Американский интернет-ресурс Hal Turner Radio Show сообщает: «Министерство сельского хозяйства США умышленно создает недостаток продовольствия. Они рассылают американским фермерам «Письма об уничтожении», сообщая им, что у них есть «X» дней, чтобы уничтожить свой урожай на земле, за которые им заплатят в 1,5 раза больше стоимости урожая, или они столкнутся с потерей сельскохозяйственных субсидий, что приведет к банкротству фермы».

Байден после скоропалительного вывода американских войск из Афганистана объявил, что США больше не будут « переделывать » другие страны при помощи военной силы. Однако это не значит, что «глобальный гегемон» вообще не будет пытаться «переделывать» другие страны. Например, путем разнообразных мер, ведущих к искусственно созданной нехватке продовольствия в мире.

А если так, то возникшая летом 2021 года нехватка в британских супермаркетах – всего лишь первая ласточка?