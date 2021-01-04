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Откуда взялась пандемия COVID-19? Версия академика, министра и чиновника
04 января 2021, 17:00 • 21 • Политика
В Китае, США и России представили версии о происхождении пандемии COVID-19. С заявлениями выступили академик, министр и чиновник.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 появилась в результате небольших вспышек заболевания по всему миру и не происходит из какой-то конкретной страны. Его слова прокомментировали заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер и академик РАН Сергей Глазьев.
По версии китайского министра, Поднебесная стала всего лишь первой страной, которая обнаружила новое заболевание и известила об этом мир. На её месте могло быть любое другое государство, утверждает глава МИД Китая.
- подчеркнул министр.
На его слова сутки спустя отреагировали в Белом доме. С ответным заявлением выступил замсоветника президента США. Он заявил, что источником пандемии COVID-19 стала китайская биолаборатория. Якобы вирус вырвался из неё в результате утечки или аварии. При этом американский чиновник сослался на "данные разведки", которые, разумеется, так никому и не показал.
- сказал Мэтью Поттингер.
Также слова китайского министра оценил академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, сценарий пандемии 2020 года впервые появился ещё в 2009 году в докладе фонда Рокфеллера под названием "Локстеп". В нём описывались социальная дистанция и другие понятия, вошедшие в оборот в 2020 году.
- заключил Сергей Глазьев.
Напомним, что в мире до сих пор нет единого мнения по поводу того, откуда же взялся коронавирус, спровоцировавший мировую пандемию COVID-19. Одни эксперты винят во всём летучих мышей и антисанитарию в Китае, другие заявляют, что вирус создан искусственно в лаборатории.
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