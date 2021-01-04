Откуда взялась пандемия COVID-19? Версия академика, министра и чиновника

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 появилась в результате небольших вспышек заболевания по всему миру и не происходит из какой-то конкретной страны. Его слова прокомментировали заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер и академик РАН Сергей Глазьев.

По версии китайского министра, Поднебесная стала всего лишь первой страной, которая обнаружила новое заболевание и известила об этом мир. На её месте могло быть любое другое государство, утверждает глава МИД Китая.

Мы приняли самые строгие меры для борьбы с вирусом. Мы провели крупнейшие онлайн-обмены по мерам реагирования на эпидемии при поддержке науки и технологий. Мы организовали более 100 видеоконференций с экспертами из других стран. Мы безоговорочно делились своим опытом с другими странами,

- подчеркнул министр.

На его слова сутки спустя отреагировали в Белом доме. С ответным заявлением выступил замсоветника президента США. Он заявил, что источником пандемии COVID-19 стала китайская биолаборатория. Якобы вирус вырвался из неё в результате утечки или аварии. При этом американский чиновник сослался на "данные разведки", которые, разумеется, так никому и не показал.

Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса,

- сказал Мэтью Поттингер.

Также слова китайского министра оценил академик РАН Сергей Глазьев. По его словам, сценарий пандемии 2020 года впервые появился ещё в 2009 году в докладе фонда Рокфеллера под названием "Локстеп". В нём описывались социальная дистанция и другие понятия, вошедшие в оборот в 2020 году.

Миноритарии, как всегда, всё потеряли, произошло гигантское перераспределение собственности. 30 триллионов обязательств финансовый олигархат сбросил с себя весной этого года. С другой стороны, этот сценарий, "локстеп", предполагающий, что государства будут ходить строем, тоже подтвердил, что все государства, начиная с США, действительно, начали ходить строем. Куда вы думаете? Опять к финансовому олигархату,

- заключил Сергей Глазьев.

Напомним, что в мире до сих пор нет единого мнения по поводу того, откуда же взялся коронавирус, спровоцировавший мировую пандемию COVID-19. Одни эксперты винят во всём летучих мышей и антисанитарию в Китае, другие заявляют, что вирус создан искусственно в лаборатории.