Откуда взялась бедная Грета?

Чудовищная фальшь – больного аутизмом ребёнка вытащили на трибуну ООН

Откуда взялась больная аутизмом 16-летняя шведка Грета Тунберг, которую довезли из Стокгольма до Нью-Йорка и поставили на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН? Чей она «проект»? Дональд Трамп удостоил Грету одобрительного поста в "Твиттере", Ангела Меркель вступила с ней дискуссию и провела встречу…

Шведская девица заявила с трибуны, что ей испортили детство из-за глобального потепления, с которым Грета борется, жертвуя, оказывается, посещениями школы. «Люди страдают, люди умирают! Целые экосистемы впадают в коллапс. Скоро начнётся массовое уничтожение, и всё, что вас занимает, – это деньги!» – c искажённым трагизмом лицом читала написанный для неё текст Грета.

Эта девочка – инвалид детства. Родилась в Стокгольме, в семье оперной певицы и актёра. В возрасте 11 лет впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. Ей поставлен диагноз – синдром Аспергера (обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм). Сама больная считает свою болезнь «даром». В 2018 году она стала одним из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet, после чего с девочкой связался активист Бу Торен, предложивший, чтобы школьники начали забастовку против изменения климата. Грета пыталась убедить сверстников начать бастовать, но «никого это не заинтересовало», и она решила бастовать в одиночку. Как выражается Грета, «я как будто умираю внутри, если не протестую».

Сейчас этот больной ребёнок возглавляет международное движение школьников, члены которого прогуливают уроки, протестуя против влияния человека на экологию. Из школы девочку за прогулы не исключили. Amnesty International присвоила ей звание «Посла совести». Грету выдвинули на Нобелевскую премию мира… А ведь и дадут ей Нобеля! Мир катится туда, где болезнь и извращение превращают в норму, а за отказ признать их нормой предлагают карать…

Как заметил Егор Холмогоров, Грету выбрали по признаку её заболевания: любая критика с намёком на её психическое нездоровье «будет воспринята как неполиткорректная, как «дискриминация человека за свойство, которое не в его власти – по сути, как форма расизма». А публицист Дмитрий Стешин определил номер с Гретой так: «Перед любой тотальной, всемирной гадостью принято использовать детишек-пубертатов как инструмент для «отвлечения на негодную цель»… Что готовится, понять не могу: но неслучайно эту девочку с ее бессмысленными вскукареками о природе и климате какие-то рептилоиды таскают по всему миру… И показывают эту Грету публике, как ручную говорящую обезьянку»..

Действительно: что готовится?

Может быть, попытка перевернуть вверх ногами все ценности, на которых тысячелетиями вырастала человеческая цивилизация? Белое объявить чёрным, чёрное – белым, отправить в Москву сибирского шамана «изгонять бесов из Путина», провозгласить нездоровье нормой… Чтобы что-то изменить – перестать ходить в школу и шантажировать, шантажировать, шантажировать….

Сегодня для капиталистического Запада борьба за климат – один из способов отвлечь внимание от безработицы, бедности, перехлёстывающих через континенты волн миграции, острого социально-классового неравенства… Способ отвлечь «на негодную цель» и навязать всем свою «глобальную повестку дня».

Как написал в Facebook Сергей Марков,«мировая новость», сфабрикованная с помощью Греты, отдаёт «чудовищной фальшью». Она становится в бесконечный ряд заполонивших мир фальшивых новостей. Как и всё, что распространяет фонд Сороса «Открытое общество», финансирующий куратора бедной Греты – некую Луизу-Марию Нойбауэр из Фонда One.

Соб. корр. ФСК