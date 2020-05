Откуда в Ливии российские самолёты? • 243 • Аналитика

Спутниковый снимок базы Эль-Джуфра от компании Maxar



В Ливии продолжается противостояние Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА). За конфликтом наблюдает ряд зарубежных стран, а некоторые из них даже оказывают прямую поддержку его участникам. Россия только следит за ливийскими событиями, но ее пытаются обвинить в тайном участии в конфликте на стороне ЛНА. На этот раз в качестве доказательства приводятся снимки неких самолетов на одной из ливийских баз.



Ливийские заявления

21 мая министерство внутренних дел ПНС сообщило, что Россия направила в поддержку ЛНА не менее шести истребителей МиГ-29 и двух бомбардировщиков Су-24. Эти самолеты недавно перелетели с базы Хмеймим на ливийский аэродром Эль-Джуфра, контролируемый ЛНА. Утверждается, что теперь авиационная техника может быть использована против войск ПНС.



В тот же день компания Maxar опубликовала спутниковые снимки базы Эль-Джуфра, датированные 19 мая. На аэродроме видно несколько самолетов, в т.ч. ранее отсутствовавшие МиГ-29. Это подтвердило информацию о появлении у ЛНА новой техники.



22 мая командование ВВС ЛНА анонсировало «крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии». Штаб пообещал нанести мощные удары по объектам ПНС и турецкой армии, поддерживающей его. Операцию собирались начать «в ближайшие часы», но она до сих пор не стартовала по неизвестным причинам.



По данным разведок США…

26 мая Африканское командование вооруженных сил США (US AFRICOM) опубликовало пресс-релиз, посвященный последним событиям вокруг техники российского производства. Документ описал американскую точку зрения на имеющиеся события.





Снимок авиабазы из пресс-релиза US AFRICOM

AFRICOM утверждает, что Москва действительно отправила самолеты в Ливию. Цель переброски – оказание поддержки российским частным военным компаниям, участвующим в ливийском конфликте и поддерживающим ЛНА. Самолеты перелетели из России с промежуточной посадкой в Сирии, где на них замаскировали прежние опознавательные знаки.



Приводятся слова главы AFRICOM генерала Стивена Таунсенда. Он заявил, что Россия пытается изменить ситуацию в Ливии в свою пользу, и для этого применяет ЧВК, такие, как «Вагнер». Россия слишком долго отрицала свою причастность к конфликту, но теперь это бесполезно. США наблюдали за всеми этапами переброски самолетов в Ливию. Кроме того, без российской помощи ЛНА или любая ЧВК не смогли бы эксплуатировать столь сложную технику.



В AFRICOM считают, что Россия не заинтересована в прекращении ливийского конфликта и улучшении положения ливийцев. Вместо этого Москва продолжает продвигать свои интересы. Пресс-релиз приводит командующего ВВС в Европе и Африке генерала Джеффа Харриджиана, который полагает, что после получения доступа к ливийским авиабазам Россия развернет зоны запрета A2/AD. Это создаст реальные риски на южном фланге Европы.



Ливийский ответ

27 мая на информацию о самолетах отреагировала ЛНА. Ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари назвал последние заявления странными. Кроме того, отмечалось отсутствие логики в том, что, замечая российские истребители, США не обращают внимания на турецкое военное присутствие в Ливии. По данным ЛНА, на ливийскую территорию попало до 17 тыс. наемников с Ближнего Востока, задачей которых является помощь ПНС.





Снимок бомбардировщика Су-24, якобы имеющего отношение к последним событиям. Фото из пресс-релиза US AFRICOM

В тот же день «турецкий вопрос» подняла и американская сторона. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США принципиально против любых боевых действий. Также он призвал к миру всех – ливийские структуры, Турцию и Россию. Что касается «российского следа», то Дж. Хоффман не смог раскрыть новую информацию об обнаруженных самолетах.



Российские самолеты?

Официальная позиция России по ливийскому конфликту давно и хорошо известна. Москва осуждает ведение боевых действий и призывает к скорейшему восстановлению мира. Соответственно, исключается участие в боевых действиях в той или иной форме, либо поддержка воюющих сторон. При такой позиции отправка боевых самолетов ЛНА становится невозможной.



Необходимо отметить, что прямые указания на принадлежность МиГ-29 из Эль-Джуфры к ВКС России отсутствуют. Лишь US AFRICOM потрудилось представить хоть какие-то доказательства в виде фотографий летящих самолетов с российскими опознавательными знаками. Однако подобные снимки вряд ли имеют отношение к ливийским событиям – особенно те, на которых запечатлены самолеты Су-34. Эти фото вполне могли быть сделаны во время сирийской операции и их нельзя рассматривать в качестве реального аргумента в нынешнем споре.



Версия о грядущей военной помощи ЛНА по типу сирийской операции не имеет смысла, а также не соответствует наблюдаемым процессам. Так, до начала операции ВКС в Сирии российская сторона в течение нескольких лет открыто помогала официальному Дамаску. Затем в кратчайшие сроки была организована база Хмеймим, и после этого последовал официальный запрос о помощи, удовлетворенный 30 сентября 2015 г. С первых дней к операции привлекли самолеты разных типов, как относительно старые, так и самые современные.





МиГ-29 из американского пресс-релиза

Россия не оказывает военную поддержку какой-либо из сторон ливийского конфликта. Поставки продукции военного назначения не ведутся, а официальная позиция исключает их. Следовательно, не стоит ждать и переброски авиационной техники для организации полноценной операции ВКС по типу сирийской.



Окольными путями

Российское происхождение новых самолетов для ЛНА фактически исключается, но на этом не следует останавливаться. Не помешает выяснить, какая страна могла отправить свои самолеты в Ливию, а также определить ее выгоды от этого. Любопытно, что первые версии такого рода появились едва ли не одновременно с первыми заявлениями о появлении МиГ-29 на ливийском аэродроме.



Издание The Aviationist уже 21 мая рассмотрело доступные данные о новых ливийских самолетах. Ссылаясь на неофициальные источники, оно написало о недавнем перелете шести МиГ-29 и самолета-лидера Ту-154 из России в Иран с посадкой на аэродроме вблизи сирийской границы. Возможно, затем эти самолеты улетели в Ливию.



Также из неофициальных источников идет версия, согласно которой бывшим хозяином истребителей могли быть белорусские ВВС. Рассматривая это предположение, издание The War Zone напоминает, что на вооружении Республики Беларусь состоят образцы советского и российского производства, а еще эта страна известна реэкспортом вооружений в государства, находящиеся под санкциями. Очередная сделка такого рода вполне могла предусматривать продажу МиГ-29 Ливийской национальной армии.



Также высказывается версия о наличии посредника. ЛНА получает серьезную экономическую, техническую и политическую поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и некоторых других ближневосточных государств. Любое из них вполне могло приобрести технику у Беларуси и переправить ее в Ливию. Поводы для этого очевидны: усиление ЛНА в противостоянии с ПНС улучшает их позиции в регионе.



Перспектива оснащения будущих российских УДК модификациями истребителя Су-57

Еще одно "доказательство" российского присутствия в Ливии — Су-34, не упоминаемый ни в каких сообщениях. Фото US AFRICOM

МиГ-29 и Су-24 разных модификаций поставлялись в ряд зарубежных стран, и некоторые из них позже занялись перепродажей этой техники. ЛНА получает поддержку от нескольких государств, и любое из них могло купить самолеты. Соответственно, очевидный «круг подозреваемых» получается достаточно широк, но в него крайне трудно ввести Россию. Позиция нашей страны не меняется и не предусматривает военную помощь сторонам конфликта.



Скрытые причины

В лице ПНС и ЛНА в Ливии столкнулись интересы нескольких зарубежных государств, часть которых уже даже не скрывает своего участия в конфликте. Обе стороны вооруженного конфликта, несмотря на все усилия, далеки от победы над противником, а мирное население продолжает страдать от боев и связанных с ними проблем. Россия при этом демонстративно занимает максимально миролюбивую позицию и призывает стороны к примирению.



Сложившаяся ситуация никого не устраивает, а ее разрешение оказывается чрезмерно сложным. В таких условиях у некоторых стран может возникнуть желание обвинить кого-либо в нечестных действиях или переложить вину за те или иные события.



Появление у ЛНА нескольких новых самолетов закономерно вызывает обвинения со стороны Правительства народного согласия. Оно пользуется поддержкой США, вследствие чего уже из Вашингтона идут обвинения в сторону России. При этом, как справедливо отмечает командование ЛНА, США «не замечают» деятельность союзной Турции.



Рябов Кирилл





