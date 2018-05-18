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Откуда в кабинет Медведева пришли новые лица

18 мая 2018, 21:09  •  65 • Аналитика

В пятницу президент Владимир Путин подписал указы о назначении представленных ему премьером Дмитрием Медведевым вице-премьеров и министров на посты в новом правительстве. Из первых  — пятеро, а из вторых — девять назначенцев не фигурировали в прежнем составе кабинета министров.

Среди них есть при этом люди с большим опытом работы в кабмине на высших должностях. Есть чиновники, пришедшие с должностей руководителя структуры в составе Администрации президента, заместителя министра или главы правительственного ведомства. Есть, наконец, и люди для высших органов государственной власти совсем новые (примерно в этой последовательности и построено их перечисление). Формально же определение «новый» можно мысленно ставить перед наименованием каждой должности.

Из наиболее известных, опытных и, главное, красивых фигур российского правительства образца 2018 года следует в первую очередь назвать Татьяну Голикову, вице-премьера по социальной политике. С 2007-го по 2012-й  год в составах двух кабинетов она была министром здравоохранения и социального развития, а теперь — на пост заместителя председателя правительства — пришла с поста председателя Счетной палаты РФ. По биографии и характеру деятельности она прежде всего финансист, но и также и заметный «социальщик».

Алексей Гордеев (63 года) когда-то стал аграрием из инженеров, еще в начале 80-х придя в этом качестве в Минплодоовощхоз РСФСР и начав в этой отрасли долгую карьеру. С 1999 по 2009 год он был министром сельского хозяйства РФ, причем в 2000–2004 годах в ранге вице-премьера. В 2009 году он возглавил Воронежскую область, а на пост вице-премьера по агропромышленному комплексу пришел теперь с должности полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Министр транспорта Евгений Дитрих (44 года) — математик, юрист, с середины 1990-х годов работал в Госкомимущество РФ (затем в Минимущества). Позднее он был замруководителя Федерального дорожного агентства, работал в аппарате правительства, а на нынешний пост пришел с должности первого заместителя министра транспорта РФ.

Вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко (52 года) имеет бэкграунд юриста, работника правоохранительных органов и органов гобезопасности, а в 2000-е годы его карьера была связана с юридическим направлением «Газпрома», где он занимал ряд высоких должностей. Ровно 10 лет, с 13 мая 2008 года он работал в должности начальника Контрольного управления президента РФ.

Вице-премьер по транспорту Максим Акимов (48 лет) — из знаменитого калужского промышленного кластера, где он, начав административную карьеру в 1996 году, был и министром экономического развития области, и главой Калуги, и первым вице- губернатором. Он стал вице-премьером, перейдя с должности первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ (заместитель — с 2012 года).

Вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов (61 год) пришел на свой новый высокий пост с должности заместителя министра обороны (с ноября 2012 года). Он военный радиоинженер, окончивший к тому же и ВМК МГУ, 20 лет прослуживший в Вооруженных силах. У него есть опыт работы в высокотехнологичном бизнесе, а с 2004 года — в структурах правительства.

Главой МЧС стал Евгений Зиничев, чья карьера связана с КГБ СССР и ФСБ, вплоть до должности заместителя директора ФСБ.

Главой Министерства высшего образования и науки, созданного (вместе с Министерством просвещения) на базе бывшего Минобра, стал Михаил Котюков (41 год). Перед назначением он руководил ныне упраздненным Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), а до этого работал в правительстве Красноярского края и заместителем министра финансов РФ.

Возглавивший бывшее Министерство связи, теперь — цифрового развития Константин Носков (39 лет) имеет профильное образование, с начала 2000-х работал в Минэкономразвития, а затем в правительстве РФ. Пришел на нынешний пост с должности руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, в которой проработал без малого 6 лет.

Улыбка Ким Чен Ына? Или клыкастый оскал?

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев (50 лет) пришел в правительство с должности заместителя начальника управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (49 лет) — юрист и экономист из Тюмени, где работал банковской сфере, а с 2001 года — вице-губернатором области (и недолгое время главой областной столицы). В 2005 году он стал губернатором Тюменской области.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (46 лет) — горный инженер-геофизик, работавший на Ямале по специальности, а потом начавший карьеру в органах власти и с 2010 года занимавший пост губернатора ЯНАО.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (37 лет) — юрист, выпускник Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы по специальности «юриспруденция», работал в угольной отрасли на Дальнем Востоке. С 2011 года — в органах власти Амурской области, с 2015 год бы губернатором области.

Министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев (38 лет), профессиональный управленец и экономист, с 1999 года работавший в Минтрансе, затем — в ВТБ, а с 2010 года — председателем правления АО «Россельхозбанк».

Таким образом, правительство обновилось почти наполовину — четырнадцать новых, по сравнению с прежним составом, фигур из 32-х (считая с премьером). А с учетом еще и перестановок, когда лишь менее чем для трети членов кабинета ничего не поменялось, оно обновлено весьма значительно. Обращает на себя внимание, что начался обратный — не из центра в регионы, а из регионов в центр — переток кадров на высшие управленческие посты, в результате чего в правительстве появилось сразу три губернатора, причем «коренных».

Кроме того, оно пополнилось видными деятелями, технократами, опытными аппаратчиками, новым, хотя и небольшим притоком людей из спецслужб и, в ином разрезе, немалым количеством людей довольно молодых.

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