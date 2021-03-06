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Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона

06 марта 2021, 23:10  •  20 • Украина

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью пропагандисту Дмитрию Гордону поделился своим мнением о том, что Украина за тридцать лет «независимости» превратилась в отсталую и слаборазвитую страну.

«А вы считаете, что Украина развитая страна? Откуда у вот у вас, у людей этой страны, во главе с тобой столько понтов?.. Мы были развитой страной, мы в космос ракеты запускали, у нас были лучшие силы, но мы просрали всё, что могли. Армию угробили, учёные <…> за тридцать лет независимости на фиг никому не нужны», — эмоционально пояснил Комаровский, говоря о провале вакцинации на Украине и привёл в пример темпы развития Индии.

На это киевский пропагандист более не нашёлся что ответить, назвав врача «ватником».

«Ага, вот правильно, а я ватник. Поэтому мы сначала просрали свою страну, своих учёных, свои заводы, свои биотехнологии. А потом мы рассказываем, что мы не слаборазвита страна. А какая?» — парировал ему Комаровский.

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