Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью пропагандисту Дмитрию Гордону поделился своим мнением о том, что Украина за тридцать лет «независимости» превратилась в отсталую и слаборазвитую страну.«А вы считаете, что Украина развитая страна? Откуда у вот у вас, у людей этой страны, во главе с тобой столько понтов?.. Мы были развитой страной, мы в космос ракеты запускали, у нас были лучшие силы, но мы просрали всё, что могли. Армию угробили, учёные <…> за тридцать лет независимости на фиг никому не нужны», — эмоционально пояснил Комаровский, говоря о провале вакцинации на Украине и привёл в пример темпы развития Индии.На это киевский пропагандист более не нашёлся что ответить, назвав врача «ватником».«Ага, вот правильно, а я ватник. Поэтому мы сначала просрали свою страну, своих учёных, свои заводы, свои биотехнологии. А потом мы рассказываем, что мы не слаборазвита страна. А какая?» — парировал ему Комаровский.