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Откуда у США желание найти "русский след" в беспорядках: "Агент Кремля" Бутина рассказала правду
04 июня 2020, 07:55 • 85 • Политика
"Агент Кремля" Бутина объяснила желание американцев найти "русский след" в массовых погромах. "Это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем", - считает она. Правозащитница рассказала, почему это приведёт к ещё большим проблемам в США.
В США уже который день бушуют массовые беспорядки, а американские политики вместо попыток как-то разрешить ситуацию усиленно ищут "русский след. Почему так происходит, рассказала правозащитница Мария Бутина, которая больше года провела в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению в том, что она является "агентом влияния России".
Недавно про "руку Кремля" заговорила не кто-нибудь, а экс-советник по национальной безопасности США Сьюзан Райс. Она заявила, что иностранные государства уже давно пытаются использовать болезненные для Штатов вопросы в соцсетях, чтобы сеять раздор среди американцев.
По мнению Бутиной, попытки найти в нынешних погромах в США "русский след" связаны с нежеланием решать внутренние проблемы. Правозащитница отметила, что за время, проведённое в американской тюрьме, она почти не встречала белых заключённых, большинство арестантов были представителями нацменьшинств в США.
Она добавила, что темнокожее население США идёт на преступления из-за бедности. Люди живут в гетто без возможности получить нормальное образование, без доступа к системе здравоохранения. Часто темнокожие рождаются в тюрьмах и там же потом заканчивают свои жизни, отмечает правозащитница.
Съёмка темнокожих в голливудских блокбастерах по квоте тоже проблему не решает. Люди хотят жить нормально в реальной жизни, а не на голубых экранах, подчёркивает Бутина. По её мнению, даже если нынешние протесты удастся задавить, то проблемы, которые вызвали погромы, никуда не денутся.
А желание американцев найти обязательный "русский след" в нынешних погромах Бутина считает попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
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