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Откуда у Путина форма Бэтмена: Испанцы "раскрыли" секрет "вечной молодости" президента России

27 августа 2019, 04:09  •  86 • Политика
В испанских СМИ появилась статья, раскрывающая секрет "вечной молодости" Путина, которого американские дипломаты за прекрасную физическую форму и знания боевых искусств сравнивают с Бэменом.
Испанские СМИ опубликовали материал о секрете "вечной молодости" президента России Владимира Путина, которого дипломаты США в своей переписке сравнивают с Бэтменом. Раскрыть "тайну" прекрасной физической формы российского лидера удалось испанской газете El Mundo.
Издание пишет, что в свои 66 лет Путин здоров и полон сил, несмотря на чрезвычайно плотный рабочий график. Газета считает, что быть "вечно молодым" президенту России помогают долгий сон, правильное питание, отказ от алкоголя, плавание и занятия спортом.
Стоит отметить, что в США также заметили великолепную физическую форму. В слитых Wikileaks письмах американских дипломатов российского лидера сравнивают с Бэтменом. Путин, как и этот супергерой, находится в великолепной физической форме, владеет боевыми искусствами, обладает незаурядным умом и всегда на несколько шагов впереди своих оппонентов.
Также испанские СМИ отметили утонченный стиль одежды Путина. Газета пишет, что российский лидер отдает предпочтение итальянским брендам костюмов.

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