Откуда у Мединского «особняк за 200 млн»

На книжном фестивале «Красная площадь» министр культуры по ежегодной традиции встречался с читателями. В шатре «История России» набилось человек 150. Ни сесть, ни встать. Сначала Мединский бодро рассказывал об успехах российского кино, главным образом исторического (тут есть чем похвастаться – последние годы киноотрасль показывает рост). Потом ещё час отвечал на вопросы слушателей, и наконец – по традиции подписал не меньше сотни своих книг фанатам-читателям.

Но мы не об этом, хотя о его «Мифах о России» и их феноменальных тиражах в начале 2000х Комсомолка писала много. Например, тут и тут.

Интересно оказалось совсем другое.

Среди задававших вопросы о книгах и культуре и жизни выделялся юноша, многократно требовавший в микрофон: «Хватит о литературе - вы лучше скажите правду о своём особняке в центре Москвы за 200 миллионов! О котором провёл расследование Навальный. Где деньги украли?»

Министр грустно смотрел на юношу, но не отвечал.

А жаль.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает с лекцией "Мифы и реальность исторического кино" на книжном фестивале "Красная площадь", июнь 2019 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расследование сделать вообще-то несложно.

Достаточно взять открытые базы данных купли-продажи квартир, провести несколько мини-интервью с риэлторами и бывшими коллегами Мединского по его бизнесу и творчеству в «доминистерскую» и даже «додепутатскую» эпоху.

Итак.

По «особняку за 200 млн».

Министр культуры открыто и живет, и прописан вместе со всей своей большой семьей на улице Ефремова. Правда, это не особняк, а квартира. Хорошая и большая: 260 метров.

Проживает и прописано в ней 7 человек включая 4х детей.

Задекларирована она ещё в 2013-м году(!) как инвестконтракт, то есть приобретена «на этапе котлована» (тогда на месте дома ещё и котлована не было – а лишь красивый проект).

Все это – с 2013-го и по сей день несложно найти на сайте Правительства, где также аккуратно вместе с расходами размещены и доходы семьи, опять же многократно перекрывающие за 2012-2018 годы стоимость квартиры.

Доходы складываются из доходов жены от ее компании по сдаче в аренду недвижимости и доходов мужа, в том числе от авторских гонораров.

По информации из издательства ОЛМА-пресс, ещё до начала работы Мединского в Минкультуры было уже продано более 1 000 000 экземпляров его книг, и это не считая прав на аудиокниги, кино и телепостановки и спектакли.

Просто зайдя на сайт Правительства, можно посчитать без калькулятора, что он мог за эти годы купить и не одну квартиру.

Любой любопытствующий может вообще-то безо всяких дорогостоящих расследований увидеть в открытых базах данных, что Мединский за последние 30 лет не раз менял квартиры, покупая либо на стадии котлована, либо расселял коммуналки. Ремонтировал, жил несколько лет, семья увеличивалась, продавал – и переезжал в бОльшую. Искать несложно, потому что все всегда регистрировал на себя.

Итак. Номеров домов указывать не будем, дабы не смущать соседей, а вот фото домов – покажем.

Самое начало лихих 90-х. Навальный ещё ходит в школу. А у Мединского первая личная элитная по тем временам генеральская «сталинка», большая трешка на Щербаковской. Почему здесь? Потому что совсем рядом – средняя школа (обычная, бывшая восьмилетка), где Мединский учился. Друзья детства...

Дом на Щербаковской улице в Москве, здесь Владимир Мединский обзавелся своей первой личной жилплощадью - трехкомнатной квартирой.

Конец 90-х. Продаёт и переезжает в модный «лужковский» проект – Новую Олимпийскую деревню на Удальцова. Квартира больше – женился. Рядом МГИМО, где он учился и пошел после аспирантуры работать (дослужился до профессора, но все на «1/4 ставки», потому что главное тогда у него - бизнес) вот и решил ходить в МГИМО на лекции буквально - пешком.

Дом хороший, нам понравился. Рядом детский садик, прямо во дворе.

Дом на улице Удальцова расположен неподалеку от МГИМО, в котором учился Мединский.

На какие доходы?

Ну это совсем несложно. В 90-х Мединский вместе с нынешним гендиректором ТАСС Сергеем Михайловым основывает одну из самых известных рекламных фирм 90-х «Корпорация «Я» (а также совладеет - поначалу - крупнейшим и по сей день отечественным PR-Агентством «Михайлов и партнеры»). Среди наиболее известных клиентов «Корпорации «Я» в 90-е – от Самсунга и гигантов фарминдустрии, банков и торговли - «накрывших» своей рекламой всю страну. Признаем – денег тогда рекламщики зарабатывали много и профессионально.

Дальше – по Фрейду. Начал писать книжки, которые выходили миллионными тиражами – и … переехал в знаменитый Дом писателей на Лаврушинском. Расселил там коммуналку – дом старый - но зато какое место! Кто в тереме только не жил – от Пастернака и Катаева до Ильфа и Петрова. Видимо, черпал Мединский в стенах вдохновение.

Гонорары от тиражей позволили будущему министру культуры переехать в Дом писателей в Лаврушинском переулке.

Но семья росла –– в 2003-м покупает опять на котловане – прямо в соседнем доме квартиру ещё бОльше. А старую – после переезда – опять продаёт.

Кстати, тогда же, в самом начале нулевых у писателя и уже депутата Мединского появляется и дача, где Комсомолка бывала, видео-фото снимала, чай пила и брала большое интервью о книгах.

Владимир Мединский на своей даче во время беседы с журналистами "Комсомольской правды".

Только не смейтесь – Фрейд снова отдыхает. Дачу Мединский построил в… знаменитом писательском районе Ватутинки на Калужском шоссе. Скромно, но со вкусом. Кто из великих авторов там жил - всех не перечислить. Юрий Бондарев (тот самый, «Горячий снег»!) там и по сей день живет. Мединский, кстати, страшно гордился, что «сам Бондарев» прочитал его «Войну 1939-45» с карандашом и хвалил. Гордился оценкой Бондарева, кажется, больше, чем проданным 250-тысячным тиражом своей «Войны» и сериалом по ней на Первом канале.

Окна новой – квартиры писателя и публициста Мединского выходят прямо на Третьяковку – и обладателя многокомнатной квартиры некоторое время спустя назначают министром культуры. Вот и не верь после этого в мистические совпадения.

Дом на улице командарма Ефремова.

А сразу же после назначения – с рождением ещё двух детей – в 2012 он опять «на котловане» покупает новую квартиру, ту самую, о которой так переживает и шумит Навальный. На улице имени прославленного героя-командарма Ефремова, русского анти-Власова. Возможно, в этот момент Мединский и придумал Военно-историческое общество, созданное тогда же – в начале 2013го. Вот даже доску с честь генерала на этой улице в прошлом году установил.

Памятная табличка о генерале Михаиле Ефремове появилась на одноименной улице в Москве в преддверии Дня Победы в 2018 году.

Вот и все расследование.

Читайте книги. Как неустанно повторяет Мединский, «кто читает книги, тот всегда управляет теми, кто смотрит телевизор.»

P.S.

Кстати, от служебной госдачи, положенной федеральным министрам, Мединский, по информации пресс-службы отказался. Зачем, когда есть старая, хоть и не на Рублевке, но своя?

Никакой служебной квартиры в домах УД Президента себе тоже не просил, как делали раньше большинство из «предыдущих» министров. Хотя министру за 7 лет работы – это было, наверно, несложно.

Никакой недвижимостью за рубежом не владеет. Ни прямо, ни косвенно, ни через фирмы, совсем никак. Хотя «доминистерские» доходы явно позволяли. Потому что – вот это он нам на запрос ответил лично - «Это принцип. Жить надо на Родине».

А Навальному Мединский отвечать не стал. Важничает. А зря.