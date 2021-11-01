Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17

Суд Гааги решил не игнорировать "исчерпывающие ответы" русского предприятия "Алмаз-Антей" и приобщил их к делу о крушении самолёта MH17. В частности, эксперты рассказали, откуда именно выпущена ракета "Бук".

За комментарием специалистов "Алмаз-Антея" ранее обратилась сторона защиты. Эксперты дали ответ на ряд вопросов, касающихся крушения малайзийского "Боинга". В частности, они опровергли предположение, что ракета якобы запущена с территории Снежного или Первомайского.

Да, суд приобщил эти ответы к делу,

- отметила пресс-секретарь суда Анья Зандберген.

По её словам, "Алмаз-Антей" предоставляет стороне защиты "исчерпывающие ответы" в письменной форме.

Отметим, что голландская прокуратура уже много лет настаивает, что пассажирский самолёт "Боинг-777" (рейс MH17) сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", который Россия якобы предоставила ополченцам ДНР.

При этом до недавнего времени все экспертные мнения, свидетельствующие об украинской ответственности за крушение малайзийского самолёта, судом игнорировались. Дошло до того, что власти Малайзии обвинили голландских следователей в политической ангажированности.