Откуда "растут ноги" у "аннексии Калининграда" и почему Superkuku страшней коронавируса

В пятницу, 20 марта, в СМИ появилась новость о "польской аннексии Калининградской области". Однако её источником оказалось даже не польское издание, а случайный комментатор с ником Superkuku.

Разговоры о намерениях поляков забрать Калининград пошли после статьи в Gazeta Wyborcza об изоляции Калининграда из-за коронавирусной пандемии. В комментарии к этой новости пользователь под ником Superkuku написал, что Калининградской области было бы лучше, если бы её присоединили к Польше.

На это обратил внимание политолог из Калининграда Александр Носович. Он считает, что такой информационный повод выеденного яйца не стоит. Политолог подчеркнул, что если бы все новости делали на основании комментариев разных психов, то в Восточной Европе уже давно началась бы Третья мировая война.