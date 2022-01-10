Откуда полчища террористов в Казахстане? Русский дипломат указал на связь с позорным бегством США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о том, что в событиях в Казахстане участвовали тысячи джихадистов. Русский дипломат, отвечая на вопрос о том, откуда полчища террористов взялись в республике, указал на связь с позорным бегством американских военных из Афганистана.

В американской прессе всё чаще события в Казахстане подаются с конспирологической точки зрения. В частности, под сомнение ставится сама легитимность антитеррористической операции, а также присутствие миротворцев ОДКБ в республике. Посол России в США Анатолий Антонов весьма ёмко и чётко объяснил суть проблемы, подчеркнув, что "Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию"и "тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй" республики.

В итоге под ударом оказалось мирное население страны, нарушителями спокойствия был нанесён ущерб как частному, так и государственному имуществу. Русский дипломат, рассуждая о том, "откуда полчища террористов появились в Казахстане", указал в том числе и на связь с бегством американских военных из Афганистана, ставшим позорной страницей в истории Соединённых Штатов.

"Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе", - цитирует посольство слова Антонова на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломат также подчеркнул, что практика умиротворения бандитов, нападающих на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных неприемлема, а любые переговоры с террористами лишь поощряют боевиков к совершению ещё более тяжких преступлений.

"Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят", - отметил Антонов, указав на то, что появление террористов в республике - "это новая попытка "цветной" революции с помощью головорезов и грабителей".