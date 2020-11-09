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Откуда коронавирус на упаковке с рыбой: Россельхознадзор нашёл виновника
09 ноября 2020, 21:45 • 148 • Политика
Россельхознадзор объяснил следы коронавируса на упаковке рыбы для Китая. В ведомстве считают, что болезнь попала на упаковку во время транзита через ЕС.
На упаковке рыбы из Китая нашли следы коронавируса. По мнению Россельхознадзора, эти следы могли появиться в ходе промежуточной выгрузки китайской рыбной продукции на территории Евросоюза.
Ранее следы коронавируса были найдены на упаковке с рыбой из России, которая поставлялась в Китай. В связи с этим китайская сторона ввела запрет на экспорт российской рыбной продукции. Россельхознадзор провёл расследование и выяснил, что изначально рыба была отправлена в ЕС, а уже оттуда в Китай.
В Россельхознадзоре предполагают, что именно Европа является источником заболевания. Потому что экипажи российских судов тестировались на наличие COVID-19, ни у кого из их членов коронавирусная инфекция не была выявлена.
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