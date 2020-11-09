Откуда коронавирус на упаковке с рыбой: Россельхознадзор нашёл виновника

На упаковке рыбы из Китая нашли следы коронавируса. По мнению Россельхознадзора, эти следы могли появиться в ходе промежуточной выгрузки китайской рыбной продукции на территории Евросоюза.

Ранее следы коронавируса были найдены на упаковке с рыбой из России, которая поставлялась в Китай. В связи с этим китайская сторона ввела запрет на экспорт российской рыбной продукции. Россельхознадзор провёл расследование и выяснил, что изначально рыба была отправлена в ЕС, а уже оттуда в Китай.

"Служба предполагает, что вирус мог быть занесён на упаковку продукции уже после её выгрузки на территории ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре предполагают, что именно Европа является источником заболевания. Потому что экипажи российских судов тестировались на наличие COVID-19, ни у кого из их членов коронавирусная инфекция не была выявлена.