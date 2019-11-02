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Откуда Киев взял идею про репарации: В Госдуме объяснили, что стоит за словами министра Украины
02 ноября 2019, 11:24 • 73 • Политика
В Госдуме ответили на слова украинского министра, потребовавшего от России "репарации" на восстановление Донбасса. "Это просто очередная попытка затянуть урегулирование военных действий", - считает депутат Артём Туров, приводя в пример недавние действия экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление Донбасса. Ему ответил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров.
Он напомнил, что за всеми разрушениями и военными преступлениями в Донбассе стоят Вооружённые силы Украины. И всю полноту ответственности за них несёт не кто иной, как Киев. Однако украинские политики не желают нести какую-либо ответственность, что можно видеть на примере экс-президента Украины и представителя украинской стороны на переговорах в Минске Леонида Кучмы. Он заявил, что для выполнения минских договорённостей якобы необходимо распустить ЛНР и ДНР.
Напомним, что в Кремле также отреагировали на слова Киева о "репарациях". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил украинской стороне, кто начал войну в Донбассе и на территории какой страны он находится.
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