Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление Донбасса. Ему ответил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров.

Он напомнил, что за всеми разрушениями и военными преступлениями в Донбассе стоят Вооружённые силы Украины. И всю полноту ответственности за них несёт не кто иной, как Киев. Однако украинские политики не желают нести какую-либо ответственность, что можно видеть на примере экс-президента Украины и представителя украинской стороны на переговорах в Минске Леонида Кучмы. Он заявил, что для выполнения минских договорённостей якобы необходимо распустить ЛНР и ДНР.

"Так что это - просто очередная попытка затянуть урегулирование военных действий", - сказал Артём Туров в интервью Nation News про заявление украинского министра.

Напомним, что в Кремле также отреагировали на слова Киева о "репарациях". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил украинской стороне, кто начал войну в Донбассе и на территории какой страны он находится.