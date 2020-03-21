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Откуда деньги брать? Делягин задал серию неудобных вопросов Набиуллиной
21 марта 2020, 00:35 • 35 • Политика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых и разрешил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусом. Делягин поинтересовался: а что делать человеку, которого закрыли в карантин, но наличие болезни не подтвердилось? "Как он будет расплачиваться, если, скажем, он таксист, который должен за свою машину отдать 1 500 рублей в день? Откуда он эти деньги будет брать? За счёт чего он будет жить?" - спрашивает эксперт.
Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых и позволил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусной инфекцией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового регулятора. Решение ЦБ прокомментировал для Царьграда директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Он отмечает, что это довольно хорошие новости. Повышение ставки рефинансирования, как это было в 2014 году, нанесло бы по экономике России чудовищный удар. Сейчас этого не произошло, и это очень хорошо, подчеркивает эксперт.
Что же касается разрешения на отсрочку кредитов для заразившихся коронавирусом, то тут у эксперта уже имеется ряд замечаний. Во-первых, указывает Делягин, банк и так может делать такую отсрочку. Он вообще может делать отсрочки в достаточно широком круге случаев. Во-вторых, непонятно, что делать людям, которых отправили на двухнедельный карантин, но наличие вируса не подтвердилось. А такое происходит сплошь и рядом, подчёркивает Делягин.
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