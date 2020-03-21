Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России
Главная / Политика

Откуда деньги брать? Делягин задал серию неудобных вопросов Набиуллиной

21 марта 2020, 00:35  •  35 • Политика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых и разрешил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусом. Делягин поинтересовался: а что делать человеку, которого закрыли в карантин, но наличие болезни не подтвердилось? "Как он будет расплачиваться, если, скажем, он таксист, который должен за свою машину отдать 1 500 рублей в день? Откуда он эти деньги будет брать? За счёт чего он будет жить?" - спрашивает эксперт.
Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых и позволил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусной инфекцией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового регулятора. Решение ЦБ прокомментировал для Царьграда директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Он отмечает, что это довольно хорошие новости. Повышение ставки рефинансирования, как это было в 2014 году, нанесло бы по экономике России чудовищный удар. Сейчас этого не произошло, и это очень хорошо, подчеркивает эксперт.
Надо сказать, что госпожа Набиуллина, может быть, просто решила никак не разжигать панику, но она поступила правильно. Она, конечно, могла и поддержать российскую экономику. Но это для либерала практически невозможно, немыслимо. Поэтому я ей аплодирую, она молодец, - сказал Делягин в интервью Царьграду.
Что же касается разрешения на отсрочку кредитов для заразившихся коронавирусом, то тут у эксперта уже имеется ряд замечаний. Во-первых, указывает Делягин, банк и так может делать такую отсрочку. Он вообще может делать отсрочки в достаточно широком круге случаев. Во-вторых, непонятно, что делать людям, которых отправили на двухнедельный карантин, но наличие вируса не подтвердилось. А такое происходит сплошь и рядом, подчёркивает Делягин.
Как он будет расплачиваться, если, скажем, он таксист, который должен за свою машину отдать 1 500 рублей в день? Откуда он эти деньги будет брать? За счёт чего он будет жить? Понятно, что госпожу Набиуллину это не интересует. Она значительно выше любой реальности, - резюмирует эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
20 марта 2020, 20:35
СМИ узнали реакцию Путина на шантаж из-за нефтяной войны
20 марта 2020, 20:35
Польша требует Калининград не просто так: о совместном плане с США заявил военный политолог
20 марта 2020, 20:35
Соловьёв в ответ на уроки Дерипаски напомнил о "жирных котах" и ручке Путина
20 марта 2020, 20:35
"Если вы прибыли из Праги...": Власти Подмосковья сообщили о 18 случаях заражения коронавирусом
20 марта 2020, 20:35
Польша препятствует признанию Крыма Европой
20 марта 2020, 20:35
Тысячу лет - одни лжецы у власти: Навальный намекнул на "спасителя" в своём лице
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2020, 22:35
Журавко заявил, что Киев скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в ВСУ
20 марта 2020, 22:35
Фейки о коронавирусе в России лепили и грузины, и украинцы. Леонков указал на прокол ...
20 марта 2020, 21:35
Коронавирус показал копеечную цену «европейского единства» (Руслан Осташко)
20 марта 2020, 22:35
Чем запастись для карантина: В Германии до килограмма подсчитали необходимые продукты
20 марта 2020, 22:35
"Всё, что происходит сейчас вокруг, - это вирусобесие": Малофеев о хайпе и ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
17 марта 2020, 22:35
Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.