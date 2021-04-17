«Открывают новые возможности»: в России появится первый специализированный завод по серийному производству ударных БПЛА

Группа компаний «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Реализация проекта намечена на ноябрь текущего года. В компании подчеркнули, что производство будет экологически чистым и бесшумным. Как уточнил в комментарии RT представитель пресс-службы «Кронштадт», новый завод будет заниматься в первую очередь выпуском ударных беспилотников «Иноходец». По мнению экспертов, сейчас это направление крайне важно «для обеспечения обороноспособности страны, а также для развития соответствующего сегмента на международном рынке вооружений».

В России началось строительство первого специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предприятие, которое будет расположено в подмосковной Дубне, возводит группа компаний «Кронштадт».

«Завод компании «Кронштадт» будет оснащён по последнему слову техники», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Предполагается, что производство будет экологически чистым и бесшумным. Запуск завода, общая площадь которого составит 45 тыс. кв. м, намечен на ноябрь 2021 года. В «Кронштадте» подчеркнули, что производство будет построено «в рекордно короткие сроки».

В пресс-службе также сообщили, что инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей. При этом на заводе будет создано более 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, слова которого приводит пресс-служба, перед компанией стоят «очень жёсткие сроки», но будет сделано «всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться».

«Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна — это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», — пояснил он.

В комментарии RT представитель пресс-службы «Кронштадт» уточнил, что производство на заводе «будет связано с электроникой и углепластиком».

«В наших беспилотниках металл практически не используется. Так что завод будет строиться, исходя из требований к экологической безопасности, без нарушений», — рассказали RT в компании.

Представитель пресс-службы также подтвердил, что новое предприятие будет в первую очередь производить ударные беспилотники «Иноходец».

«У нас есть соответствующий договор с Минобороны — контракт на поставку. И мы направим максимум усилий на его выполнение», — подчеркнули в «Кронштадте».

Проект специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

© Группа Компаний Кронштадт

Компания «Кронштадт» производит единственный отечественный БЛА класса MALE «Иноходец», предназначенный для выполнения задач военного и гражданского назначения. Кроме того, организация ведёт разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния», тяжёлых ударных БПЛА «Гром».

Основной продукт

Напомним, беспилотник «Иноходец» — средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полёта, также известный как «Орион». Он был разработан по заказу Министерства обороны России.

Аппарат может находиться в полёте до 24 часов. Его максимальная взлётная масса — 1 т, боевая нагрузка — до 200 кг, крейсерская скорость — до 200 км/ч, максимальная высота полёта — 7,5 тыс. м, радиус применения с БЛА-ретранслятором — 300 км.

«Впечатляющая аэродинамика планера позволяет достигать уникальных показателей по дальности и продолжительности полётов», — отмечают разработчики.

«Иноходец» способен вести воздушную разведку, патрулирование и топографическую съёмку местности, а также определять координаты наземных и надводных объектов.

«Диапазон применения БЛА варьируется от разведывательного и информационного обеспечения армии до противопожарной безопасности и доставки грузов в труднодоступные районы», — отмечается на сайте «Кронштадта».

Сообщается также, что планер практически полностью изготовлен из углеволокна, «включая силовой набор конструкции».

«В производстве комплекса «Орион» применяются уникальные передовые технологии и современные автоматизированные средства объективного контроля качества. При создании «Ориона» впервые внедрена энергоэффективная электроимпульсная противообледенительная система. Благодаря ей комплекс способен выполнять поставленные задачи даже в самых суровых погодных условиях», — пояснили в компании.

Кроме того, уточняется, что комплекс оборудован системами наблюдения и получения необходимой информации в режиме реального времени. Все этапы полёта, включая руление, взлёт и посадку БПЛА осуществляются в автоматическом режиме «по заранее утверждённой программе».

«Автономная радиолокационная система определения координат позволяет производить взлёт и посадку аппарата в условиях отсутствия спутниковой навигации или подавления сигналов. Низкая акустическая заметность аппарата позволяет вести бесшумное наблюдение. Информация о работе систем БЛА и данные, получаемые от целевых нагрузок, отображаются на автоматизированных рабочих местах операторов», — сообщают разработчики.

АО «Кронштадт» — предприятие полного производственного цикла по созданию БЛА «от их проектирования до испытаний и сертификации», сообщает Минобороны России. В ведомстве также отметили, что с момента своего создания в 1991 году компания специализировалась «на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажёров военной техники и интерактивных комплексов».

Минобороны России

РИА Новости

© Владимир Баранов

В феврале во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу генеральный директор «Кронштадта» сообщил, что компания поставит в российскую армию до семи комплексов с ударными БЛА «Иноходец», каждый из которых включает в себя три беспилотника.

Тогда же в Минобороны подчеркнули, что Шойгу «потребовал увеличить производство БЛА».

Как заявлял в декабре прошлого года в интервью «Красной звезде» заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, сейчас в военном ведомстве придают «очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БПЛА».

«До конца 2021 года на оснащение Вооружённых Сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолётах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы. Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника», — сообщил он.

Криворучко также подчеркнул, что «Иноходец» «является современным носителем», поскольку имеет соответствующие лётно-технические характеристики и отвечает таким параметрам, как наличие на борту средств разведки и поражения, качество и защищённость канала передачи данных, использование элементов искусственного интеллекта.

«Вместе с тем при разработке отечественных беспилотных комплексов одной из задач является импортонезависимость. Поэтому мы максимально используем свои собственные возможности, чтобы обеспечить не только высокие характеристики БПЛА, их систем и оборудования, но и возможность их серийного производства и ремонта, а это усложняет задачу на этапе разработки», — пояснил замминистра.

«Для обеспечения обороноспособности»

Комментируя старт строительства нового завода по производству БПЛА для нужд российской армии, эксперты отмечают, что серийный выпуск ударных беспилотников вроде «Иноходца» крайне важен «для обеспечения обороноспособности страны».

«Кроме того, это имеет большое значение и для развития соответствующего сегмента на международном рынке вооружений, который в последнее время стал крайне востребованным. Начало строительства завода укладывается в совершенно логичное развитие российского оборонно-промышленного комплекса, в котором присутствует чёткое понимание наиболее перспективных направлений по созданию тех или иных боевых систем», — подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, ударные беспилотники — это сейчас «один из главных трендов на предполагаемом поле боя в любом гипотетическом конфликте».

«Иноходец» уже давно используют российские военные, в том числе в Сирии, и он показал впечатляющие результаты», — говорит Коновалов.

Ударные беспилотники «Иноходец»

© Группа Компаний Кронштадт

Главный редактор специализированного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, в свою очередь, напомнил, что беспилотники «Иноходец» могут «выполнять не только разведку, но и участвовать в ударных действиях».

«Эти беспилотные системы открывают для российских военных принципиально новые возможности в части выполнения разведывательно-ударных задач, которых ранее в войсках не было», — пояснил Федутинов в разговоре с RT.

С его точки зрения, необходимость наличия специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов прежде всего можно объяснить планами российских военных по приобретению крупной партии таких БПЛА в ближайшие годы.

«Весной прошлого года Министерству обороны был передан первый комплекс БЛА «Иноходец» в составе трёх машин. В феврале нынешнего было доложено о возможностях поставки до семи комплексов «Иноходец» в текущем году. Но потребности российского военного ведомства в целом превышают озвученные тогда цифры. Для выхода на большие объёмы производства и требуется создание новой площадки», — считает Федутинов.

По его мнению, «Иноходец», который будет производить новый завод, станет весьма востребован в Вооружённых силах России.

«Общие потребности российских ВС в таких системах могут оцениваться в несколько сотен БЛА этого типа», — заключил аналитик.