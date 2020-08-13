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Открывается ещё одна страна: В Россию поступил новый запрос на возобновление авиасообщения
13 августа 2020, 11:20 • 38 • В мире
Открывается ещё одна страна. Так, в Россию поступил новый запрос на возобновление авиасообщения, на этот раз со стороны Казахстана. Нур-Султан рассчитывает начать восстановление перелётов с РФ и некоторыми другими государствами с 17 августа.
Очередная страна заявила о готовности восстановить авиасообщение с Россией в рамках послаблений на фоне постепенного снятия антикоронавирусного режима.
На этот раз соответствующее заявление сделали власти Казахстана. Сообщение появилось на канале комитета гражданской авиации государства в Telegram.
Постепенное возобновление рейсов стартует 17 августа. Помимо РФ, Нур-Султан также рассчитывает разморозить авиасообщение с Белоруссией, Украиной, Нидерландами, ФРГ, Египтом и ОАЭ.
Отмечается, что почти все эти страны согласились возобновить перелёты при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
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