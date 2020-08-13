Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / В мире

Открывается ещё одна страна: В Россию поступил новый запрос на возобновление авиасообщения

13 августа 2020, 11:20  •  38 • В мире
Открывается ещё одна страна. Так, в Россию поступил новый запрос на возобновление авиасообщения, на этот раз со стороны Казахстана. Нур-Султан рассчитывает начать восстановление перелётов с РФ и некоторыми другими государствами с 17 августа.
Очередная страна заявила о готовности восстановить авиасообщение с Россией в рамках послаблений на фоне постепенного снятия антикоронавирусного режима.
На этот раз соответствующее заявление сделали власти Казахстана. Сообщение появилось на канале комитета гражданской авиации государства в Telegram.
Постепенное возобновление рейсов стартует 17 августа. Помимо РФ, Нур-Султан также рассчитывает разморозить авиасообщение с Белоруссией, Украиной, Нидерландами, ФРГ, Египтом и ОАЭ.
Отмечается, что почти все эти страны согласились возобновить перелёты при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.
"Для выполнения полётов в Россию требуется разрешение с российской стороны", - указано при этом в заявлении комитета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 23:25
"Русские действительно доказали?": Вакцина от COVID-19 озадачила главного инфекциониста США
13 августа 2020, 01:15
"Русские входили в Берлин трижды": Болгары съязвили о немецкой "противоарматной" новинке
12 августа 2020, 20:35
«У России есть политический курс, а в Штатах — круговорот персоналий»: Оливер Стоун о проблемах США и своих мемуарах
13 августа 2020, 01:15
Обнаружились неожиданные плюсы пандемии. Но не для людей
12 августа 2020, 23:20
Управляемая политика: что может стоять за выдвижением Камалы Харрис на должность вице-президента США от Демпартии
12 августа 2020, 21:35
"Закрывали глаза и выглядели не лучшим образом": Русский хакер похитил личные фото принца Гарри
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Янукови...
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах ...
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать пр...
13 августа 2020, 02:10
«Госуправление тут практически демонтировано, и не одним Фургалом»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.