Открывается ещё одна страна: В Россию поступил новый запрос на возобновление авиасообщения

Очередная страна заявила о готовности восстановить авиасообщение с Россией в рамках послаблений на фоне постепенного снятия антикоронавирусного режима.

На этот раз соответствующее заявление сделали власти Казахстана. Сообщение появилось на канале комитета гражданской авиации государства в Telegram.

Постепенное возобновление рейсов стартует 17 августа. Помимо РФ, Нур-Султан также рассчитывает разморозить авиасообщение с Белоруссией, Украиной, Нидерландами, ФРГ, Египтом и ОАЭ.

Отмечается, что почти все эти страны согласились возобновить перелёты при условии соблюдения всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.