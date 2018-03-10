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Открытый вопрос: Европа будет ждать возвращения России в ЦЕРН
10 марта 2018, 16:54 • 326 • В мире
Стало известно о том, что Россия отозвала свою заявку на членство в организации.
Сегодня сообщается о том, что Россия отозвала свою заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Однако, как отметили в ЦЕРН, несмотря ни на что, сотрудничество с Москвой продлится и впредь. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.
"У ЦЕРН долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях, - отметила Тезаури. - Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества”.
Как отмечают в ЦЕРН, вообще для продуктивной и полноценной работы совсем необязательно быть членом организации. Кстати, в ЦЕРН особо отметили, что решение России не повлияет на ее участие в совместных проектах.
Кроме того, вопрос о ее членстве оставят открытым, сообщает РИА Новости.
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