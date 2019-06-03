«Открытый сигнал сербскому руководству»: с чем связано ужесточение внешней политики Косова

Миссия ООН в Косове осудила действия полицейского спецназа непризнанной республики во время его рейда в районы, населённые этническими сербами. В заявлении организации отмечается, что 28 мая косовские правоохранители допустили неоправданное применение силы, в результате чего пострадали два сотрудника миссии, в том числе гражданин России. Ранее лидер Косова Хашим Тачи пригрозил провести референдум об объединении с Албанией, если Брюссель не ускорит рассмотрение вопроса об отмене въездных виз для косоваров. Эксперты считают, что власти непризнанной республики, пользуясь поддержкой США, стремятся добиться от ЕС максимальных уступок.

Полиция частично признанной Республики Косово допустила чрезмерное и неоправданное применение силы во время вторжения в сербские анклавы. С таким заявлением выступила Миссия ООН в Косове (МООНК).

Напомним, что 28 мая спецназ полиции Косова вторгся в северные районы края, населённые сербами. По сообщению самопровозглашённой администрации региона, этот шаг был предпринят в рамках борьбы с организованной преступностью. Были задержаны 28 человек, среди которых два сотрудника МООНК, в том числе и россиянин Михаил Краснощёков. Он, по словам главы мятежного края Хашима Тачи, якобы пытался помешать полицейским, пользуясь своим дипломатическим статусом.

При задержании Краснощёков и второй сотрудник миссии, косовский серб, получили телесные повреждения. Косовские власти вскоре освободили сотрудников МООНК, потребовав, чтобы Краснощёков покинул Косово.

«Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержание», — цитирует ТАСС заявление МООНК, переданное информационным агентствам.

Со стороны ЕС комментариев по поводу инцидента с сотрудниками миссии не поступало. Внешнеполитическая служба Евросоюза ограничилась только призывом к Белграду и Приштине сохранять сдержанность.

Стоит заметить, что Миссия ООН в Косове частично состоит из представителей стран ЕС. Одно из структурных подразделений МООНК, так называемый Компонент IV, находится в прямом подчинении Евросоюза. Эксперты не исключают, что заявление Миссии могло быть в той или иной форме согласовано с Брюсселем.

Между тем, 31 мая президент Косова Хашим Тачи обратился к Евросоюзу, призвав не изолировать самопровозглашённое государство и не затягивать отмену виз для косоваров. В противном случае, по словам Тачи, может быть проведён референдум об объединении Косова и Албании.

«Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — подчеркнул Тачи.

Президент Косово Хашим Тачи

Reuters

© Hannibal Hanschke

Он также отметил, что выступает против учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косова. О том, что такое образование должно быть создано, 25 августа 2015 года на встрече в Брюсселе при посредничестве ЕС договорились Александр Вучич, который тогда занимал пост премьер-министра Сербии, и Иса Мустафа, возглавлявший правительство Косова. Однако эта договорённость до сих пор не выполнена.

Проблема статуса

По словам политологов, главная причина очередного обострения ситуации в регионе — сохраняющийся неопределённый юридический статус сепаратистского края. Как отметил в беседе с RT научный сотрудник кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Путятин, на данный момент нет ни отмены провозглашения независимости государства косовских албанцев, ни его полного признания.

«Акции албанского спецназа в сербских районах Косова, в которых, в том числе, пострадали сотрудники ООН, свидетельствуют о кризисе системы международных отношений и, в какой-то мере, о кризисе ООН как международной организации. Она и её структуры продолжают действовать в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН о дальнейшем развитии ситуации в крае, согласно которой Косово продолжает считаться частью сербского государства. Но США не рассматривают эту резолюцию как обязательную к исполнению», — отметил Путятин.

По его словам, с одной стороны, ООН вынуждена выступить с заявлением, осуждающим действия косовского спецназа. С другой — понятно, что это осуждение, по сути, не играет никакой роли, потому что судьба Косова де-факто решается в Вашингтоне, полагает эксперт.

«Политика ООН зашла в тупик», — констатирует Путятин.

С его точки зрения, заявление Тачи о возможном референдуме может свидетельствовать о том, что лидер Косова осознаёт себя союзником США.

«Чувствуя свою безнаказанность, он пытается давить на Евросоюз», — считает эксперт.

Аналитики отмечают, что ЕС оказался перед трудным выбором. С одной стороны, Брюссель не может поддаться давлению Тачи. Отмена визового режима для Косова равнозначна признанию его независимости со стороны ЕС. Однако пять стран-членов Евросоюза — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — категорически выступают за территориальную целостность Сербии. Поэтому, хотя Европарламент и Еврокомиссия ещё в прошлом году приняли решение начать переговоры о либерализации въездного режима с Косово, визы не отменены до сих пор.

Кроме того, Тачи потребовал уступок от ЕС в ультимативной форме в момент обострения конфликта официальной Приштины с сербской общиной и МООНК. Если в сложившихся условиях Евросоюз согласится отменить или смягчить визовый режим, это будет выглядеть как безоговорочная поддержка позиции Косова в инциденте 28 мая, отмечают эксперты.

Однако, с другой стороны, возможный референдум, о котором говорил Тачи, для ЕС крайне нежелателен. Его следствием могут стать новые территориальные претензии албанских националистов к соседним государствам и возобновление вооружённых конфликтов на Балканах, предположил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

«Евросоюз, поддерживая косовских албанцев, сам выпустил джинна из бутылки. Рано или поздно заявление о референдуме по присоединению Косова к Албании должно было прозвучать», — утверждает Трухачёв.

По его мнению, Тачи надеется, что Евросоюз всё же пойдёт на уступки в визовом вопросе.

«Власти Косова рассчитывают, что с помощью наглости они могут подмять ЕС, который примет всё, что от него хотят», — говорит эксперт.

«Военное решение маловероятно»

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, какую линию поведения выберут Хашим Тачи и президент Сербии Александр Вучич, считают политологи.

Боец KFOR - международных сил в Косово под руководством НАТО

AFP

По мнению Путиняна, приведение сербских вооружённых сил в повышенную боевую готовность, о котором ранее заявил Вучич, — скорее, мера психологического воздействия на Тачи, чем подготовка к реальным боевым действиям.

Куда более вероятными, чем вооружённый конфликт, Путянин считает переговоры относительно раздела Косова на албанскую и сербскую части, который обсуждался ещё с 1990-х годов прошлого века. Напомним, ранее Вучич высказывался за «разграничение» территории сепаратистского края, чтобы избежать конфликтов в будущем. По мнению Путянина, это «возможный выход из тупика, но надо понимать, что он — не лучший».

«ЕС категорически против того, чтобы границы в Европе хоть как-то менялись, он смертельно боится этого прецедента. Ведь если границы сдвинутся, это может повториться ещё где-нибудь. Но я допускаю, что всё-таки некий обмен территориями может произойти. И ЕС пойдёт на это вопреки своим принципам», — считает Трухачёв.