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Открытый шантаж? Американские сланцевики намерены развернуть кампанию против России и саудитов — FT

03 апреля 2020, 18:35  •  120 • Политика
Американские компании, занимающиеся производством сланцевой нефти, намерены развернуть кампанию против России и Саудовской Аравии. Инициативы, выдвигаемые сланцевиками, походят больше на открытый шантаж, чем на дипломатию.
Производители сланцевой нефти в США разворачивают агрессивную лоббистскую кампанию против России и Саудовской Аравии. В частности, сланцевики выступают за введение санкций для принуждения добывающих стран к снижению производства сырья. Об этом сообщает Financial Times.
В частности, для реализации своего плана сланцевики подключили экс-министра энергетики США Рика Перри.
Инициативы, предлагаемые американцами, действительно напоминают шантаж: среди них блокирование поставок саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США НПЗ Motiva в Порт-Артуре на юге США; введение пошлин на импортную нефть; отмена нормативного акта, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.
Кроме того, предлагается введение новых санкций против российского ТЭК или же отмена действующих сегодня санкций, в случае если Москва пойдёт на сотрудничество с США.
Также Вашингтон призывают провести расследование на предмет того, осуществляли ли Саудовская Аравия и Россия манипулирование ценами на рынке.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об общении с властями России и Саудовской Аравии. Руководство государств обсудило текущие цены на нефть в мире и меры, которые можно принять для стабилизации ситуации.
Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия должны заключить соглашение, касающееся объёмов добычи ресурса.
"Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение, это то, что они мне сказали… Надеюсь, это произойдёт скоро, надеюсь, скоро они об этом объявят", - цитирует Трампа РИА Новости.
При этом президент США объявил, что о сокращении добычи со стороны США речи не шло. При этом Трамп признаёт, что это хорошо бы сказалось и на России, и на Саудовской Аравии. "Мы не обсуждали это", - подчеркнул Трамп.

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