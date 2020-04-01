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Открытый рынок земли и последствия для Украины

01 апреля 2020, 15:35  •  137 • Украина


31 марта ночью Рада приняла земельный закон, за который проголосовали 259 депутатов. Однако действительно ли он всех устроил?

Эксперты заявляют о том, закон не удовлетворяет ни одну из сторон. Его принятие – очередная демонстрация того, насколько руководство Украины несамостоятельно в принятии важных для страны решений.

«Согласно опросам, около 80 процентов украинцев не одобряют продажу земли. Но их не услышали. Как не услышали и тех парламентариев, которые говорили о многочисленных нарушениях регламента. Все три ветви нынешней власти пошли по пути выполнения жестких рекомендаций МВФ, несмотря даже на ситуацию с коронавирусом и карантином. Фактически, действующая власть подтвердила свое беспрекословное подчинение нашим зарубежным «партнерам». Так что можно с сожалением признать – у нас внешнее управление» – прокомментировал принятие закона доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.


«Внешнее управление», по словам эксперта, гораздо страшнее вероятных экономических последствий от открытого рынка земли, и спрогнозировать их невозможно.

«Закон вступил в силу во второй половине 2021 года. Пока трудно говорить о том, каким на тот момент будет экономический спад, как коронавирус повлияет на ситуацию. Но очень плохо, что МВФ сказал «надо» а наша власть ответила «есть!» и взяла под козырек», – отметил Плотников.

Однако, по мнению экономиста, обещанный Украине транш в размере около 10 млрд долларов поможет нашей экономике, если эти средства будут направлены не в золотовалютные резервы Нацбанка, а в госбюджет. Это поможет стабилизировать экономическую ситуацию в государстве.

Адвокат, кандидат экономических наук Виктор Гольдский считает, что земля самый ценный материальный ресурс, из всех что есть в Украине. По его мнению, рынок стране действительно нужен, ведь с помощью него у граждан появляется возможность инвестировать не только в иностранную валюту и недвижимость, но и в землю.

«Скорее всего, новый инвестиционный инструмент повлияет на спрос на рынке недвижимости, что повлечет снижение цен. Также будут перераспределены потоки на валютном рынке, что сгладит колебание курса и снизит объемы спекулятивного капитала. Экономика страны от этого только выиграет. Однако важно не только открыть рынок земли, но и сделать его цивилизованным. Чтобы не вышло как с приватизацией в 90-е, когда все ценнейшие активы осели в руках нескольких олигархов. Надо ли нам, чтобы они же скупили еще и землю?», – отметил Гольдский.

Эксперт подчеркивает, что работать рынок начинает с июля 2021 года – исключительно для физлиц и только до 100 га в одни руки. Иностранцы приобретать землю смогут только после референдума, дата которого еще не назначена.

«Все вроде бы хорошо и правильно. Но есть одна проблема – украинская специфика. Запуск рынка земли без подтвержденного электронного геокадастра, без нормальных судов и правоохранительных органов – это фактически приглашение к рейдерству. К тому же арендаторы получают особые права при выкупе земель. Более того, они даже могут передавать это право третьим лицам. Поскольку почти вся земля уже у кого-то в аренде – чаще всего все у тех же олигархов, то, выходит, крестьяне лишаются права распоряжаться своими наделами без разрешения арендатора», – комментирует Виктор Гольдский.

Подводя итог, экономист заявляет, что рынок земли Украине нужен, как нужны также кредиты МВФ и инвестиции в аграрную сферу.

«Но нам не нужно новое крепостное право, вседозволенность арендаторов и хаос рейдеров. Почву для рынка земли не подготовили. Предполагалось же, что земельная реформа от всего этого нас и должна избавить, а выходит все наоборот. Хотели как лучше, а получилось как всегда», – подытожил эксперт.

В том, что ночь 31 марта войдет в учебники истории, не сомневается и политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

«И даже не потому, что депутаты Верховной Рады в карантинных масках выглядели как герои дешевого сериала о роботах и искусственном интеллекте. И не потому, что принятие закона о продаже земли – это обычный договорняк и согласие олигархов в худших традициях украинской политики. Эта череда заседаний парламента вошла в историю как день низости и бездарности украинской власти, беспомощности общества и отсталости нашего миропредставления. Мы повели себя как туземцы из племени тумба-юмба, которых в очередной раз купили за несколько погремушек и стекляшек. Ужас этой ситуации заключается в том, что в очередной раз за условные несколько миллиардов долларов мы отдаем то, что стоит сотни миллиардов. И пусть закон принят не в том виде, на котором настаивали изначально, но главное, что вопрос сдвинулся с места», – говорит ученый.

Эксперт заявил, что это не первый раз, когда наши власти так дешево продаются, и вспомнил про отказ от ядерного оружия в 90-х годах прошлого столетия.

«Отказ был таким же бездарным, бессодержательным и не дал ни одной преференции нашей стране. Ведь после того, как мы сдали свое ядерное оружие, все в мире поняли: у этой нации нет никаких амбиций на лидерство… Сейчас же ценой в некое количество «мвфовских ярдов» происходит завершение демонтажа государства, участие в котором приняли все – и власть, и оппозиция… А все потому, что президент Зеленский, который беспощадно критиковал олигархическую Украину, которому поверили и доверились только за слова, стал адептом олигархов в такой низменной и унизительной форме, какой не было ни у одного из пяти его предшественников», – отметил эксперт.

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