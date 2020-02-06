Открытый гей победил в США и расплакался. Это кандидат в президенты

Политик-демократ Пит Буттиджич, который не скрывает своей нетрадиционной ориентации и является открытым геем, не смог сдержать эмоций после победы на первом предварительном голосовании. Кандидата в президенты, отметим, поддерживают его же единомышленники.

Они же уже заявили, что это "революция в американской политике".

"Это много значит для молодого человека или девушки в этом сообществе, который, которая или которые не понимают, есть ли им место в их собственной семье", - не смог сдержать слёз политик.

Кстати, как сообщает USA Today, судя по последним опросам, то, что кандидат - гей, не устраивает многих избирателей.