«Открытое небо» закрыто

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Самолет наблюдения Ту-154М ЛК-1 после модернизации, 21016 г. Фото Wikimedia Commons



21 мая США объявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Вследствие этого самолеты авиационного наблюдения третьих стран не смогут проводить наблюдательные полеты над американскими объектами – и тем самым беспокоить Вашингтон. Следует напомнить, что самолеты наблюдения российской стороны действительно нервировали американское руководство и даже подвергались критике.



Совершенно секретный гольф

Официальное заявление о выходе из ДОН сделал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он заявил, что в ходе наблюдательных полетов российская миссия пыталась следить за главой государства. Маршруты пролегали рядом с Белым домом, резиденцией Кэмп-Дэвид и гольф-клубом Бедминстер. Пытаясь следить за Дональдом Трампом, Россия использовала ДОН неподобающим образом.



Такая реализация условий международного соглашения угрожает национальной безопасности США. Поэтому они намерены выйти из ДОН; на все необходимые процедуры уйдет полгода. Таким образом, Договор останется без одного из ключевых участников, а другие страны потеряют возможность проведения инспекций.



Самолеты открытого неба

Россия подписала ДОН одной из первых, в 1992 г. Вскоре наша страна приступила к организации своих наблюдательных полетов, а также открыла свое небо для чужих инспекторов. В рамках подготовки к будущим вылетам подготовили несколько самолетов со специальным оснащением. Ввиду разных задач использовали отличающиеся платформы.





РЛС РОНСАР. Фото НИИ "Кулон" / niikulon.ru

Для полетов над странами Европы по сравнительно коротким маршрутам подготовили самолет наблюдения на базе серийного разведчика Ан-30Б. Более протяженные маршруты над США должен был обслуживать самолет с иными характеристиками. Разрабатывался проект Ту-154ОН на базе пассажирского самолета, его реализовали путем переоснащение летающей лаборатории Ту-154М ЛК-1 (RF-85655). Свой первый полет над Северной Америкой он выполнил в 2000 г.



В 2011 г. первый полет совершил самолет Ту-214ОН (RA-64519) с аппаратурой нового поколения. В конце 2013 г. начал службу второй экземпляр этого типа, RA-64525. Самолеты предназначались для полетов над США, однако американская сторона отказала им в разрешении. Формальным поводом стали разведывательная аппаратура с характеристиками, превышающими требования ДОН, а также предполагаемое наличие неких недокументированных возможностей.



Вследствие этого в течение нескольких лет наблюдение осуществлялось при помощи старого Ту-154М ЛК-1 (Ту-154ОН). Международную сертификацию Ту-214ОН удалось провести только в 2018 г., а первый полет над США состоялся в апреле 2019 г. Очевидно, что новые полеты такого рода теперь ожидать не стоит. Впрочем, современная техника может найти применение при инспекции в других странах-участниках ДОН.



Поводы для беспокойства

Как в прошлом, так и сейчас, официальные обвинения со стороны США затрагивают характеристики целевого оборудования российских самолетов наблюдения. Рассмотрим, что могут Ту-154М ЛК-1 и Ту-214ОН, и почему Вашингтон считает их поводом для беспокойства.





Один из новых Ту-214ОН. Фото ПАО "Туполев" / tupolev.ru

Ту-154М ЛК-1 в исходной комплектации нес комплекс из четырех фотоаппаратов АФА-41/10, А-84ОП, АК-111 и АК-112 с разными характеристиками, имеющими возможность одновременной съемки. Также были установлены видеокамера высокого разрешения, инфракрасная и ультрафиолетовая аппаратура. Важнейшим элементом целевого оснащения является радиолокационная станция бокового обзора с синтезированной апертурой РОНСАР. Это изделие было создано специально для самолетов «открытого неба» и обеспечивает обзор полосы шириной до 25 км.



Летно-технические характеристики Ту-154М ЛК-1 остались на уровне базового образца общего назначения. При этом обеспечивается возможность съемки подстилающей местности в разных спектрах, а также сбор радиолокационной информации.



В начале прошлого десятилетия был создан модернизированный комплекс аппаратуры наблюдения на основе современных цифровых компонентов. В частности, фотоаппаратуру частично заменили новыми цифровыми камерами. радикально улучшились возможности вычислительных систем и средств накопления информации. Новый проект обеспечил модернизацию самолета Ту-154М ЛК-1; некоторые новые агрегаты можно было использовать для обновления Ан-30Б.





На днище фюзеляжа заметны обтекатели специальной аппаратуры. Фото ПАО "Туполев" / tupolev.ru

В 2016 г. модернизированный «цифровой» Ту-154М ЛК-1 прошел сертификацию и получил возможность работы в воздушном пространстве стран-участниц ДОН. В дальнейшем он неоднократно привлекался к полетам над разными странами, в первую очередь над США.



Современный образец

Новейшим российским образцом для «открытого неба» является Ту-214ОН – имеется две машины этого типа, построенные в 2011-13 гг. Основой для такого самолета стал лайнер Ту-204, в пассажирской кабине которого разместили новую аппаратуру, а также рабочие места операторов и наблюдателей. Современное оснащение для самолета разработал Концерн «Вега».



На Ту-214ОН впервые в истории ДОН устанавливается полный комплекс различной наблюдательной аппаратуры, разрешенной к применению. Самолет получил фотоаппараты А-840Н, АК-111 и АК-112 разного назначения со сменными объективами, а также три цифровые видеокамеры. Имеется устройство инфракрасного сканирования местности. Цифровые камеры обеспечивают съемку с разрешением до 30 см, инфракрасные – до 50 см. Сохранена РЛС РОНСАР, использовавшаяся на Ту-154ОН. Все средства наблюдения интегрированы в бортовой цифровой вычислительный комплекс с пятью автоматизированными рабочими местами операторов.





Американский самолет наблюдения OC-135B. Фото US Air Force

Для работы с самолетом Ту-214ОН создан новый комплекс наземных средств для сбора и обработки информации. Также построен учебно-тренировочный комплекс для подготовки операторов.



Зарубежный аналог

США располагают всего тремя самолетами «открытого неба». Это машины ОС-135В Open Skies, выполненные на основе разведчиков WC-135В. В реальных вылетах используются только два самолета, тогда как третий выполняет задачи опытного для отработки тех или иных решений. Кроме того, отмечается ограниченная оперативная готовность, связанная с большим возрастом техники – самолеты были построены еще в начале шестидесятых.



OC-135B несет три камеры KS-87E с размещением под разными углами и панорамную KA-91C. Имеется РЛС бокового обзора AN/UPD-8. Сбор данных со всех средств осуществляется комплексом DARMS. Полученная информация может выводиться на мониторы операторов, а также записывается для дальнейшего анализа на земле. Януш Вишневский: я выучил русский после "Одиночества в Сети"



Самолеты Open Skies получили сертификат для участия в полетах по ДОН в 2002 г., и с тех пор регулярно привлекаются к работе. Ввиду значительного возраста эта техника сталкивается с различными проблемами и часть времени простаивает на ремонте. Однако ее модернизация или замена пока не предусматривались. Теперь же, в связи с выходом из договора, эти мероприятия не имеют никакого смысла.



Перспективы техники

В отличие от США, Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу. Той же позиции придерживаются и другие его участники. По этой причине они продолжат организовывать и выполнять наблюдательные полеты. Вследствие этого дальнейшая судьба российских самолетов авиационного наблюдения очевидна. Они будут и впредь продолжать службу.





Вероятно, скоро самолеты Open Skies ждет церемония прощания. Фото US Air Force

Сейчас в строю имеется несколько самолетов Ан-30Б, не так давно прошедшие модернизацию, обновленный Ту-154М ЛК-1 и два современных Ту-214ОН. Вся эта техника отвечает всем предъявляемым требованиям и может использоваться в течение долгих лет. Вряд ли ей теперь придется летать над США, но другие страны предоставят воздушные коридоры для наблюдения.



Перспективы американских OC-135B не дают повода для оптимизма. Самолеты постройки шестидесятых годов приближаются к окончательной выработке ресурса, а их эксплуатация является отдельной проблемой. Теперь же Вашингтон принял решение выйти из ДОН – и это определяет судьбу самолетов. По всей видимости, после завершения процедур по выходу из Договора ненужные машины отправят на разборку. Впрочем, наиболее удачливый образец может попасть в музей.



В целом, несмотря на потерю ключевого участника, Договор по открытому небу остается в силе – и продолжается эксплуатация связанной с ним авиационной техники. Существующие планы и графики будут изменены, но полеты продолжатся. Российские Ту-154М ЛК-1 и Ту-214ОН теперь будут летать только над Европой, а гольф-клуб американского президента может больше не опасаться слежки. 21 мая США объявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Вследствие этого самолеты авиационного наблюдения третьих стран не смогут проводить наблюдательные полеты над американскими объектами – и тем самым беспокоить Вашингтон. Следует напомнить, что самолеты наблюдения российской стороны действительно нервировали американское руководство и даже подвергались критике.Официальное заявление о выходе из ДОН сделал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он заявил, что в ходе наблюдательных полетов российская миссия пыталась следить за главой государства. Маршруты пролегали рядом с Белым домом, резиденцией Кэмп-Дэвид и гольф-клубом Бедминстер. Пытаясь следить за Дональдом Трампом, Россия использовала ДОН неподобающим образом.Такая реализация условий международного соглашения угрожает национальной безопасности США. Поэтому они намерены выйти из ДОН; на все необходимые процедуры уйдет полгода. Таким образом, Договор останется без одного из ключевых участников, а другие страны потеряют возможность проведения инспекций.Россия подписала ДОН одной из первых, в 1992 г. Вскоре наша страна приступила к организации своих наблюдательных полетов, а также открыла свое небо для чужих инспекторов. В рамках подготовки к будущим вылетам подготовили несколько самолетов со специальным оснащением. Ввиду разных задач использовали отличающиеся платформы.Для полетов над странами Европы по сравнительно коротким маршрутам подготовили самолет наблюдения на базе серийного разведчика Ан-30Б. Более протяженные маршруты над США должен был обслуживать самолет с иными характеристиками. Разрабатывался проект Ту-154ОН на базе пассажирского самолета, его реализовали путем переоснащение летающей лаборатории Ту-154М ЛК-1 (RF-85655). Свой первый полет над Северной Америкой он выполнил в 2000 г.В 2011 г. первый полет совершил самолет Ту-214ОН (RA-64519) с аппаратурой нового поколения. В конце 2013 г. начал службу второй экземпляр этого типа, RA-64525. Самолеты предназначались для полетов над США, однако американская сторона отказала им в разрешении. Формальным поводом стали разведывательная аппаратура с характеристиками, превышающими требования ДОН, а также предполагаемое наличие неких недокументированных возможностей.Вследствие этого в течение нескольких лет наблюдение осуществлялось при помощи старого Ту-154М ЛК-1 (Ту-154ОН). Международную сертификацию Ту-214ОН удалось провести только в 2018 г., а первый полет над США состоялся в апреле 2019 г. Очевидно, что новые полеты такого рода теперь ожидать не стоит. Впрочем, современная техника может найти применение при инспекции в других странах-участниках ДОН.Как в прошлом, так и сейчас, официальные обвинения со стороны США затрагивают характеристики целевого оборудования российских самолетов наблюдения. Рассмотрим, что могут Ту-154М ЛК-1 и Ту-214ОН, и почему Вашингтон считает их поводом для беспокойства.Ту-154М ЛК-1 в исходной комплектации нес комплекс из четырех фотоаппаратов АФА-41/10, А-84ОП, АК-111 и АК-112 с разными характеристиками, имеющими возможность одновременной съемки. Также были установлены видеокамера высокого разрешения, инфракрасная и ультрафиолетовая аппаратура. Важнейшим элементом целевого оснащения является радиолокационная станция бокового обзора с синтезированной апертурой РОНСАР. Это изделие было создано специально для самолетов «открытого неба» и обеспечивает обзор полосы шириной до 25 км.Летно-технические характеристики Ту-154М ЛК-1 остались на уровне базового образца общего назначения. При этом обеспечивается возможность съемки подстилающей местности в разных спектрах, а также сбор радиолокационной информации.В начале прошлого десятилетия был создан модернизированный комплекс аппаратуры наблюдения на основе современных цифровых компонентов. В частности, фотоаппаратуру частично заменили новыми цифровыми камерами. радикально улучшились возможности вычислительных систем и средств накопления информации. Новый проект обеспечил модернизацию самолета Ту-154М ЛК-1; некоторые новые агрегаты можно было использовать для обновления Ан-30Б.В 2016 г. модернизированный «цифровой» Ту-154М ЛК-1 прошел сертификацию и получил возможность работы в воздушном пространстве стран-участниц ДОН. В дальнейшем он неоднократно привлекался к полетам над разными странами, в первую очередь над США.Новейшим российским образцом для «открытого неба» является Ту-214ОН – имеется две машины этого типа, построенные в 2011-13 гг. Основой для такого самолета стал лайнер Ту-204, в пассажирской кабине которого разместили новую аппаратуру, а также рабочие места операторов и наблюдателей. Современное оснащение для самолета разработал Концерн «Вега».На Ту-214ОН впервые в истории ДОН устанавливается полный комплекс различной наблюдательной аппаратуры, разрешенной к применению. Самолет получил фотоаппараты А-840Н, АК-111 и АК-112 разного назначения со сменными объективами, а также три цифровые видеокамеры. Имеется устройство инфракрасного сканирования местности. Цифровые камеры обеспечивают съемку с разрешением до 30 см, инфракрасные – до 50 см. Сохранена РЛС РОНСАР, использовавшаяся на Ту-154ОН. Все средства наблюдения интегрированы в бортовой цифровой вычислительный комплекс с пятью автоматизированными рабочими местами операторов.Для работы с самолетом Ту-214ОН создан новый комплекс наземных средств для сбора и обработки информации. Также построен учебно-тренировочный комплекс для подготовки операторов.США располагают всего тремя самолетами «открытого неба». Это машины ОС-135В Open Skies, выполненные на основе разведчиков WC-135В. В реальных вылетах используются только два самолета, тогда как третий выполняет задачи опытного для отработки тех или иных решений. Кроме того, отмечается ограниченная оперативная готовность, связанная с большим возрастом техники – самолеты были построены еще в начале шестидесятых.OC-135B несет три камеры KS-87E с размещением под разными углами и панорамную KA-91C. Имеется РЛС бокового обзора AN/UPD-8. Сбор данных со всех средств осуществляется комплексом DARMS. Полученная информация может выводиться на мониторы операторов, а также записывается для дальнейшего анализа на земле.Самолеты Open Skies получили сертификат для участия в полетах по ДОН в 2002 г., и с тех пор регулярно привлекаются к работе. Ввиду значительного возраста эта техника сталкивается с различными проблемами и часть времени простаивает на ремонте. Однако ее модернизация или замена пока не предусматривались. Теперь же, в связи с выходом из договора, эти мероприятия не имеют никакого смысла.В отличие от США, Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу. Той же позиции придерживаются и другие его участники. По этой причине они продолжат организовывать и выполнять наблюдательные полеты. Вследствие этого дальнейшая судьба российских самолетов авиационного наблюдения очевидна. Они будут и впредь продолжать службу.Сейчас в строю имеется несколько самолетов Ан-30Б, не так давно прошедшие модернизацию, обновленный Ту-154М ЛК-1 и два современных Ту-214ОН. Вся эта техника отвечает всем предъявляемым требованиям и может использоваться в течение долгих лет. Вряд ли ей теперь придется летать над США, но другие страны предоставят воздушные коридоры для наблюдения.Перспективы американских OC-135B не дают повода для оптимизма. Самолеты постройки шестидесятых годов приближаются к окончательной выработке ресурса, а их эксплуатация является отдельной проблемой. Теперь же Вашингтон принял решение выйти из ДОН – и это определяет судьбу самолетов. По всей видимости, после завершения процедур по выходу из Договора ненужные машины отправят на разборку. Впрочем, наиболее удачливый образец может попасть в музей.В целом, несмотря на потерю ключевого участника, Договор по открытому небу остается в силе – и продолжается эксплуатация связанной с ним авиационной техники. Существующие планы и графики будут изменены, но полеты продолжатся. Российские Ту-154М ЛК-1 и Ту-214ОН теперь будут летать только над Европой, а гольф-клуб американского президента может больше не опасаться слежки. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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