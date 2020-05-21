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Открытое небо закроется уже в пятницу: США готовятся уведомить Россию о разрыве договора - NYT
21 мая 2020, 20:55 • 153 • Политика
США объявят о выходе из Договора по открытому небу в пятницу, 22 мая, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации Трампа.
В пятницу, 22 мая, США уведомят Россию о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.
Отмечается, что намерение разорвать договор об Открытом небе может свидетельствовать о планах Белого дома отказаться от продления в 2021 году Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом агентство Reuters утверждает, что США смогут официально выйти из договора только через шесть месяцев после объявления об этом. А Associated Press пишет, что США уже уведомили союзников о выходе из договора.
В качестве повода для выхода из ДОН американские СМИ называют "нарушения" со стороны России, а также возможность США шпионить за российской территорией при помощи космических спутников.
Напомним, что Договор по открытому небу предусматривает возможность проводить наблюдательные полёты над территориями государств-участников. Предполагается, что такая мера укрепит безопасность и доверие между странами.
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