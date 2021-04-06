Открытое небо? Стало известно, будут ли американские самолёты снова кружить над Россией

The Wall Street Journal сообщает, что военные США решили утилизировать самолёты, которые применялись их пилотами для проведения наблюдательных полётов над Россией. Но решение об обновлении авиатехники не будет связано с Договором об открытом небе.

Американские военные решили избавиться от двух самолётов, которые использовались ранее для проведения наблюдательных полётов над Россией Соединёнными Штатами в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Информация об этом поступила от газеты The Wall Street Journal.

Издание задаётся вопросом относительно того, что решит администрация Байдена по поводу возвращения в ДОН. Выход из него был инициирован прошлым президентом Дональдом Трампом.

Самолёты OC-135В больше не нужны, и их переправят на свалку в штате Аризона, куда отправляется отслужившая своё авиационная техника.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон сказал, что обслуживание самолётов дорогое, поэтому их проще отправить на металлолом.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл сообщил, что возвращение США в ДОН возможно, и решение об этом никак не связано с ликвидацией техники.