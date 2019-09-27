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«Открыто встали на сторону террористов»: МИД осудил новый пакет антироссийских санкций США
27 сентября 2019, 13:54 • 33 • В мире
Введя санкции против поставщиков топлива для российских сил в Сирии, США фактически открыто встали на сторону террористов. Такую позицию обозначили в МИД РФ, подчеркнув, что и ранее с тревогой обращали внимание на поддержку американской стороной боевиков в арабской республике. Однако рестрикции не заставят Москву изменить свой курс, и Россия продолжит бороться против террористических группировок, отметили в министерстве. По мнению экспертов, санкционная политика Вашингтона связана с попыткой ослабить роль Москвы на Ближнем Востоке и намерением использовать террористов в своих геополитических целях.
Самолёт ВКС РФ совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии РИА Новости © Максим Блинов
Введя последний пакет санкций против субъектов, которые занимаются поставками топлива для находящихся в Сирии российских сил, Соединённые Штаты фактически в открытую поддержали террористов. Такое заявление сделали в российском МИД.
«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
Там констатировали, что последний пакет санкций против России стал уже 75-м с 2011 года, когда Вашингтон «свернул объявленную им же перезагрузку двусторонних отношений». Причём вводимые рестрикции не привели ни какому результату, отметили в МИД, добавив, что в этот раз США «превзошли себя в своём собственном безрассудстве».
Напомним, о введении санкций в четверг, 26 сентября, сообщило Министерство финансов США. В список попали пять судов, одна фирма и три физлица из России. В частности, в Минфине США утверждают, что компания Maritime Assistance якобы используется «Совфрахтом» (против которого санкции были введены ранее) как «подставная».
Ограничения коснулись также сотрудников «Совфрахта» — главы отдела морского транспортного департамента Ивана Окорокова, его первого зама Карена Степаняна и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова. Суда, попавшие в санкционный список, принадлежат компании «Транспетрочарт» — речь идёт об ОТ-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь».
О том, что вводимые санкции должны также оказать дополнительное давление на сирийское правительство, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию. — RT), Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», — приводит его слова РИА Новости.
«Борьба с террористами будет продолжена»
В российском МИД указали на то, что если раньше США, вводя новый пакет санкций, хотя бы «прикрывались ссылками на желание надавить» на Москву в крымском контексте, то сейчас «маски окончательно сброшены — речь прямо идёт о стремлении помешать полному искоренению террористов» в Сирии.
«Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они — прямые наследники «Аль-Каиды»** и повсеместно признаны террористическими организациями», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что США «уличили себя в откровенном пособничестве терроризму». При этом дипломаты осудили циничность и беспринципность проводимой Вашингтоном политики, заверив, что на борьбе с радикальными формированиями в арабской республике эти санкции не скажутся.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ввод американской администрацией новых санкций, отметил, что Вашингтон «очень ревностно относится к абсолютно законной, а главное, успешной российской борьбе с международным терроризмом в Сирии».
При этом, по мнению дипломата, теперь на предстоящей 27 сентября встрече главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Майк Помпео будут вынуждены обсуждать искусственно созданные проблемы — санкции и невыдачу виз части российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН.
«Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами», — подчеркнул дипломат.
«США видят преимущества России»
По мнению экспертов, действия Вашингтона отчасти обусловлены тем, что в США обеспокоены снижением роли страны в решении конфликтов на Ближнем Востоке. Так, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что сейчас в этом регионе более значительную роль играет Россия.
«Здесь США видят преимущества России, которая смогла обуздать ситуацию и в определённой степени стать стержнем, потому что дороги повели руководителей ближневосточных государств не в Вашингтон, а в Москву и в Сочи. В такой ярко выраженной ситуации смещения баланса между США и Россией на Ближнем Востоке, Вашингтон, обезумев, стремится к купированию России и применяет все меры, даже не осознавая последствий», — сказал он RT.
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что США используют террористов в Сирии в своих целях, связанных с политикой в регионе.
Блохин убеждён, что американские санкции не скажутся на решимости России продолжать борьбу с терроризмом.
«Мы там находимся по приглашению официальных лиц, ничто сейчас не способно поколебать стремление России помогать сирийскому народу. Это как вопрос с Крымом: никакие санкции не вернут Крым Украине, так же и здесь. Никакие санкции не заставят Россию остановить поддержку сирийскому народу», — подчеркнул эксперт.
«Россия примет все меры»
Напомним, российские силы в Сирии оказывают помощь законному правительству страны в антитеррористической борьбе и восстановлении гражданской инфраструктуры. По дипломатической и политической линии Москва содействует мирному урегулированию внутреннего конфликта.
Благодаря усилиям в этой сфере вооружённый конфликт в стране удалось практически завершить, был сформирован конституционный комитет, в который вошли представители сирийских властей, оппозиции и гражданского общества, а также начать восстановление экономики страны.
Тем не менее в зоне деэскалации Идлиб продолжают оставаться террористические группировки. По данным Москвы, свыше 90% территории этой зоны находятся под контролем боевиков. Более того, террористы продолжают совершать оттуда вылазки и нападения как на сирийские войска или российские силы на авиабазе в Хмеймиме, так и на гражданские объекты и мирное население.
По мнению Кошкина, введённые Штатами санкции не скажутся на завершении конфликта.
* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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