«Открыто встали на сторону террористов»: МИД осудил новый пакет антироссийских санкций США

Введя санкции против поставщиков топлива для российских сил в Сирии, США фактически открыто встали на сторону террористов. Такую позицию обозначили в МИД РФ, подчеркнув, что и ранее с тревогой обращали внимание на поддержку американской стороной боевиков в арабской республике. Однако рестрикции не заставят Москву изменить свой курс, и Россия продолжит бороться против террористических группировок, отметили в министерстве. По мнению экспертов, санкционная политика Вашингтона связана с попыткой ослабить роль Москвы на Ближнем Востоке и намерением использовать террористов в своих геополитических целях.

Введя последний пакет санкций против субъектов, которые занимаются поставками топлива для находящихся в Сирии российских сил, Соединённые Штаты фактически в открытую поддержали террористов. Такое заявление сделали в российском МИД.

«В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — подчеркнули в МИД.

Там констатировали, что последний пакет санкций против России стал уже 75-м с 2011 года, когда Вашингтон «свернул объявленную им же перезагрузку двусторонних отношений». Причём вводимые рестрикции не привели ни какому результату, отметили в МИД, добавив, что в этот раз США «превзошли себя в своём собственном безрассудстве».

Напомним, о введении санкций в четверг, 26 сентября, сообщило Министерство финансов США. В список попали пять судов, одна фирма и три физлица из России. В частности, в Минфине США утверждают, что компания Maritime Assistance якобы используется «Совфрахтом» (против которого санкции были введены ранее) как «подставная».

Ограничения коснулись также сотрудников «Совфрахта» — главы отдела морского транспортного департамента Ивана Окорокова, его первого зама Карена Степаняна и замдиректора по юридическим вопросам Ильи Логинова. Суда, попавшие в санкционный список, принадлежат компании «Транспетрочарт» — речь идёт об ОТ-2077, «Пассат», «Сиг», «Судак» и «Язь».

О том, что вводимые санкции должны также оказать дополнительное давление на сирийское правительство, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«В рамках нашей кампании максимального давления (на Сирию. — RT), Министерство финансов внесло в список санкций российские компании за поддержку жестокой военной машины Асада и поставки нефти российским военным силам в Сирии», — приводит его слова РИА Новости.

Министерство финансов США

AFP

© MANDEL NGAN

«Борьба с террористами будет продолжена»

В российском МИД указали на то, что если раньше США, вводя новый пакет санкций, хотя бы «прикрывались ссылками на желание надавить» на Москву в крымском контексте, то сейчас «маски окончательно сброшены — речь прямо идёт о стремлении помешать полному искоренению террористов» в Сирии.

«Российская сторона давно с тревогой отмечала, что Вашингтон «опекает» террористов из «Джабхат ан-Нусры»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, хотя они — прямые наследники «Аль-Каиды»** и повсеместно признаны террористическими организациями», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что США «уличили себя в откровенном пособничестве терроризму». При этом дипломаты осудили циничность и беспринципность проводимой Вашингтоном политики, заверив, что на борьбе с радикальными формированиями в арабской республике эти санкции не скажутся.

«Борьба с террористами в Сирии будет продолжена — несмотря на то, что США им покровительствуют и незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, препятствуя прекращению сирийского конфликта», — заключили в министерстве.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ввод американской администрацией новых санкций, отметил, что Вашингтон «очень ревностно относится к абсолютно законной, а главное, успешной российской борьбе с международным терроризмом в Сирии».

При этом, по мнению дипломата, теперь на предстоящей 27 сентября встрече главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Майк Помпео будут вынуждены обсуждать искусственно созданные проблемы — санкции и невыдачу виз части российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН.

«Мы рассчитывали, что главы внешнеполитических ведомств смогут в большей степени сконцентрироваться на улучшении отношений между нашими странами», — подчеркнул дипломат.

«США видят преимущества России»

По мнению экспертов, действия Вашингтона отчасти обусловлены тем, что в США обеспокоены снижением роли страны в решении конфликтов на Ближнем Востоке. Так, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что сейчас в этом регионе более значительную роль играет Россия.

«Здесь США видят преимущества России, которая смогла обуздать ситуацию и в определённой степени стать стержнем, потому что дороги повели руководителей ближневосточных государств не в Вашингтон, а в Москву и в Сочи. В такой ярко выраженной ситуации смещения баланса между США и Россией на Ближнем Востоке, Вашингтон, обезумев, стремится к купированию России и применяет все меры, даже не осознавая последствий», — сказал он RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что США используют террористов в Сирии в своих целях, связанных с политикой в регионе.

«США взяли на вооружение стратегический терроризм, они используют террористов для решения своих узких конкретных геополитических задач», — отметил он в разговоре с RT.

Блохин убеждён, что американские санкции не скажутся на решимости России продолжать борьбу с терроризмом.

«Мы там находимся по приглашению официальных лиц, ничто сейчас не способно поколебать стремление России помогать сирийскому народу. Это как вопрос с Крымом: никакие санкции не вернут Крым Украине, так же и здесь. Никакие санкции не заставят Россию остановить поддержку сирийскому народу», — подчеркнул эксперт.

«Россия примет все меры»

Напомним, российские силы в Сирии оказывают помощь законному правительству страны в антитеррористической борьбе и восстановлении гражданской инфраструктуры. По дипломатической и политической линии Москва содействует мирному урегулированию внутреннего конфликта.

Благодаря усилиям в этой сфере вооружённый конфликт в стране удалось практически завершить, был сформирован конституционный комитет, в который вошли представители сирийских властей, оппозиции и гражданского общества, а также начать восстановление экономики страны.

Тем не менее в зоне деэскалации Идлиб продолжают оставаться террористические группировки. По данным Москвы, свыше 90% территории этой зоны находятся под контролем боевиков. Более того, террористы продолжают совершать оттуда вылазки и нападения как на сирийские войска или российские силы на авиабазе в Хмеймиме, так и на гражданские объекты и мирное население.

По мнению Кошкина, введённые Штатами санкции не скажутся на завершении конфликта.

«Я думаю, что Россия примет все меры, чтобы все задачи были выполнены. Тем более, что сейчас много приходится работать в плоскости перевода вооружённого конфликта в политическую, затем и в мирную плоскость», — считает аналитик.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.