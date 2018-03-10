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Открыто провоцировал: Украинский десантник рассказал, как напал на российского телеведущего
10 марта 2018, 16:54 • 406 • В мире
Украинский десантник Валерий Ананьев в подробностях описал, как напал на российского ведущего программы "Время покажет" Артема Шейнина.
В своем Facebook украинский десантник Валерий Ананьев подробно расписал, как совершил нападения на российского телеведущего Артема Шейнина. Украинец пишет, что встретил Шейнина с женой в итальянской Вероне.
Далее события развивались так. Ананьев решил подкараулить ведущего на улице. А дождавшись, когда тот выйдет, стал провоцировать на конфликт. Как позже рассказывали очевидцы конфликта, Ананьев не стеснялся ни в выражениях, ни в описании угроз.
Российский журналист не реагировал на выпадки украинца, тогда тот окончательно разозлился и плюнул Шейнину в лицо.
Впрочем, устраивать полноценную драку Ананьев побоялся: все-таки центр чужого города и полицейские не дремлют. Ананьев на указывает, когда именно произошел сам инцидент. Пост он опубликовал накануне.
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