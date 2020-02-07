Открыто и прозрачно

Управляющий партнер UFC Полина Герасименко раскрыла в своем интервью источники доходов действующего премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также рассказала о специфике бизнес-группы, где политик работал в 2008 – 2010 годах.

В прессе появились подробности об источниках доходов главы правительства РФ Михаила Мишустина, которые раскрыла управляющий партнер UFG Полина Герасименко,. В своем письменном интервью РБК она также поделилась информацией о специфике бизнес-группы, где Мишустин в 2008-2010 году работал в качестве президента группы компаний во время паузы в своей карьере госслужащего, и о причинах его ухода из данной структуры.

В период работы Мишустина в составе группы UFG в 2009 году составил $2,5 млн или около 79 млн рублей, он был задекларирован в 2010 году. Как обратила внимание Герасименко, большую часть этой суммы составляют бонусные начисления за успешно проведенные сделки, которые значительно превышают размер заработной платы.

Как добавила Герасименко, в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Мишустин создал семейный траст, что представляет собой стандартную практику для крупных инвест-компаний. Но в 2010 году, когда Мишустин перешел на госслужбу, все 100% траста получила его супруга Владлена Мишустина. В период с 2010 по 2013 год ее доход от траста составил $11,55 млн. Сумма была задекларирована в рублях.

В 2013 году был принят закон«О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» супруга Мишустина должна была передать траст третьему лицу, однако, его нельзя было передать постороннему человеку, так как это могло бы повлечь риски для компании. Поэтому было принято решение передать активы матери и сестре Михаила Мишустина – Луизе Мишустиной и Наталье Стениной. За период с 2013 по 2015 год Мишустина и Стенина получили доход в размере $11,9 млн и $10,1 млн соответственно. В 2019 году была совершена сделка по окончательной продаже активов траста.