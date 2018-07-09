«Открыто дело об убийстве»: в Британии скончалась отравившаяся нервно-паралитическим веществом женщина

В Великобритании открыто дело об убийстве Дон Стёрджесс, которая скончалась в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом. Её спутник, который также был госпитализирован с симптомами интоксикации, остаётся в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что потрясена сообщением о гибели Стёрджесс. Ранее в МВД страны подчёркивали, что у Лондона нет оснований говорить о том, что недавний инцидент в Эймсбери связан с покушением на Скрипалей. Однако в Великобритании продолжают обвинять Россию в причастности к этому делу. В ответ представитель МИД Мария Захарова призвала Лондон прекратить «игры с отравляющими веществами», а постпред РФ при ОЗХО предположил, что Соединённое Королевство стремится обострить международную обстановку перед финалом ЧМ и саммитом Россия — США, который должен состояться 16 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Twitter заявила, что потрясена сообщением о смерти женщины, пострадавшей в Эймсбери.

«Я потрясена и шокирована сообщением о смерти Дон Стёрджесс... Выражаю соболезнования её семье и близким», — говорится в Twitter главы британского кабмина.

I am appalled and shocked by the death of Dawn Sturgess, and my thoughts and condolences go to her family and loved ones. Police and security officials are working urgently to establish the facts of this incident, which is now being investigated as a murder. — Theresa May (@theresa_may) July 8, 2018

Премьер также подчеркнула, что правительство окажет всю необходимую помощь местному сообществу, которое «столкнулось с этой трагедией».

Ранее лондонская полиция сообщила, что 44-летняя Дон Стёрджесс, пострадавшая в Эймсбери от нервно-паралитического вещества, скончалась. Женщина была доставлена в больницу с симптомами интоксикации 30 июня.

«Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» (А-234. — RT) в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице», — говорится на сайте Скотленд-Ярда.

Спутник Стёрджесс, госпитализированный в тот же день и с теми же симптомами, находится в критическом состоянии. «45-летний мужчина, который также пострадал от контакта с нервно-паралитическим веществом, находится в критическом состоянии в больнице», — уточнили в правоохранительных органах.

Расследованием этого дела занимается контртеррористическое управление столичной полиции. Следствие ведут более 100 человек, в том числе и правоохранители Уилтшира, графства, где находится Эймсбери.

«Следователи продолжат кропотливо и тщательно собирать доступные свидетельства, чтобы мы могли понять, как двое граждан могли подвергнуться воздействию того смертельного вещества, из-за которого погибла Дон», — заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Он назвал известия о смерти Стёрджесс «ужасающей и трагической новостью», отметив, что у неё осталось трое детей.

Игры с отравляющими веществами

Примечательно, что после инцидента с отравлением двух человек в Эймсбери западные СМИ и британские официальные лица по инерции начали обвинять в произошедшем Россию. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британские власти прекратить интриги и игры с отравляющими веществами.

Reuters

В свою очередь, постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в интервью «Известиям» подчеркнул, что позицию РФ игнорируют.

«На специальной сессии исполнительного совета по инциденту в Солсбери все союзники зачитывали по бумажке стандартные заявления, в которых звучала одна и та же мысль о том, что Россия должна сотрудничать с Великобританией. Я это слушал, потом взял слово и сказал, что мы не просто готовы, но заинтересованы безотлагательно начать сотрудничество с британской стороной в пределах правового поля КЗХО. После меня вновь выступали представители Евросоюза, в том числе и его новые члены, и повторяли заученную фразу: «Россия должна сотрудничать с Великобританией». Складывается впечатление, что нас совсем не слышат», — приводит его слова издание.

Впрочем, бездоказательные обвинения Лондона «мы слышали много раз», отмечает Шульгин. Однако в данной ситуации он выражает обеспокоенность появлением таких историй накануне важных мероприятий.

«Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что всё это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и её отношениям с другими странами» — сказал постпред.

Ядовитый округ

Отметим, что инцидент с британскими гражданами произошёл спустя три месяца после скандального дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом город Эймсбери, где в котором стало плохо Стёрджесс и её спутнику, находится всего в 12 километрах от Солсбери, где были обнаружены Скрипали.

В лондонской полиции отмечают, что у них нет оснований связывать два этих дела.

«Нет никаких свидетельств того, что они (пострадавшие в Эймсбери. — RT) посещали какие-либо места, где проходили работы по обеззараживанию после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль. Мы также не можем утверждать, что нервно-паралитический агент был из той же партии, что и вещество, которым отравили Скрипалей», — уточняется в пресс-релизе правоохранителей.

Вместе с тем стражи порядка заявляют, что ядовитым веществом, повлиявшим на Стёрдженс и её спутника, является А-234, который они называют «Новичком». В своём утверждении они опираются на выводы химической лаборатории «Портон-Даун», находящейся неподалёку от Солсбери.

Уровень угрозы низкий

Глава полиции Уилтшира Кир Притчард отметил, что уровень риска для жителей графства низким, несмотря на смерть Стёрджесс.

«Я знаю, что это известие затронет не только людей, знавших Дон, оно коснётся жителей всего нашего графства. Понятно, что оно, скорее всего, усилит уровень беспокойства в Эймсбери и Солсбери. Я хотел бы напомнить нашим жителям, что это трагическое известие не изменило рекомендацию управления Англии по охране общественного здоровья, согласно которому риск для широкой общественности остаётся низким», — говорится в заявлении.

Вместе с тем накануне, 8 июля СМИ сообщили о вероятном отравлении ещё одного британца — сотрудника полиции, имеющего отношение к текущему расследованию инцидента в Эймсбери. Он был госпитализирован в больницу в Солсбери, где ранее проходили лечение Скрипали. Однако медики после того, как провели осмотр пациента, пришли к выводу, что он здоров.

«Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него всё нормально», — заявили в правоохранительных органах Уилтшира.