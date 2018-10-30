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«Открыто бросает вызов США»: Эрдоган сообщил о масштабной операции против курдов к востоку от Евфрата

30 октября 2018, 17:24  •  196 • В мире
В ближайшее время Анкара начнёт масштабную операцию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на территориях Сирии к востоку от Евфрата. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара не позволит силам, затеявшим «грязные игры с боевиками «Исламского государства»*, вновь ввергнуть Сирию «в пучину кровавого хаоса». По мнению экспертов, этим заявлением турецкая сторона бросает открытый вызов Соединённым Штатам, поддерживающим курдские военные формирования.
 
Reuters © Umit Bektas
 

Анкара в ближайшее время начнёт масштабную операцию против курдских Отрядов народной самообороны к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Мы уничтожим террористов и на востоке от Евфрата. Планирование и подготовка к этому уже завершены. Несколько дней назад ВС Турции даже нанесли первые удары по террористам в этом районе Сирии. В ближайшее время будут проведены более масштабные и эффективные операции по нейтрализации террористов», — сказал глава государства.

В воскресенье, 28 октября, турецкие СМИ сообщали о нанесении армией страны ударов по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.

Эрдоган также добавил, что Анкара нарушит планы тех, кто пытается возродить террористическую группировку «Исламское государство»*, а также «ввергнуть Сирию в пучину кровавого хаоса».

«Определённые силы для достижения своих целей вновь используют террористов, не делая между ними различий. Однако эти грязные игры вокруг ИГИЛ* не обманут ни жителей региона, ни мировое сообщество», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции заявлял о возможности проведения операции в сирийском Манбидже, поскольку из этого региона до сих пор не вышли представители YPG, которых турецкая сторона считает пособниками запрещённых в стране Рабочей партии Курдистана и Сирийских демократических сил (СДС). При этом график выхода вооружённых формирований был согласован Анкарой и Вашингтоном ещё в июне.

К тому же в сентябре Эрдоган раскритиковал Соединённые Штаты за оказание поддержки СДС и курдской партии «Демократический союз», которую в Анкаре также считают террористической.

Напомним, что 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь», целью которой было заявлено вытеснение курдских вооружённых формирований из района Африн, а также создание буферной зоны на границе Турции и Сирии.

В марте в Анкаре заявили об освобождении Африна от курдов. После этого Эрдоган сообщил, что военные действия в САР продолжатся до тех пор, пока Турция полностью не ликвидирует «террористический коридор» на северо-востоке Сирии.

«Курды связали свою будущность с американцами»

Турция должна нанести военное поражение курдским силам, но достигнуто это будет не лёгкой ценой. Такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Конечно, турецкие вооружённые силы — профессиональные, с большим опытом участия в военных действиях, у сирийских курдов боевого опыта не так много. Техника на стороне турок, и количественно они тоже сильны. Но сирийские курды не так уж безоружны, как может показаться. Они связали свою будущность с американцами и получили от них определённое количество вооружения. Конечно, нет такой технической подготовки, но боевого духа хватает. Численность их, по разным данным, — от 40 до 60 тыс. бойцов», — отметил эксперт.

«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500

Говоря о мартовских столкновениях возле Африна, аналитик отметил, что операция прошла быстро, поскольку город не находился под защитой авиации западных союзников.

«Теперь стоит вопрос, какова судьба в дальнейшем. Чем всё кончится, трудно сказать. Угрозы Эрдогана — явление опасное. Можно ожидать попыток договориться и дальше с американцами, заставить американцев перестать поддерживать курдов и после этого начать турецкое наступление», — пояснил Надеин-Раевский в беседе с RT.

Анкаре очень важно показать мировому сообществу возможности своих вооружённых сил, а также продемонстрировать курдам собственную решимость. С таким утверждением выступил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

«Это очень важно с точки зрения регионального и международного позиционирования, так как известно, что ряд курдских группировок на территории САР поддерживаются США. Тем самым Турция в очередной раз практически открыто бросает вызов своему партнёру, который вводит против неё санкции и использует другие методы давления для того, чтобы Турция, которая становится всё более самостоятельной, снова вернулась в русло американской политики», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что благодаря российским военным и дипломатическим усилиям ситуация в Сирии постепенно стабилизируется. В частности, осталось очень мало анклавов, которые находятся под контролем боевиков или различных формирований.

«Возникает другая проблема: если российские ВКС находятся на территории Сирии по приглашению и действуют официально, то большое количество иностранных военных формирований там находятся исключительно по своей воле и не в соответствии с международным правом. Это и американцы, и турки. Поэтому во многом будущее урегулирование зависит не только от окончательного разгрома террористических групп, но и от решения вопроса пребывания иностранных военных на территории САР и прекращения незаконных бомбардировок, которые осуществляет коалиция в отношении Сирии», — заметил Аватков в разговоре с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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