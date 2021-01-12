Открытка со словами Putin did it! привела в ужас власти США

Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com

Загадочным посланием занимаются спецслужбы и правоохранительные органы

ФБР расследует таинственную открытку, отправленную на домашний адрес главного исполнительного директора фирмы по кибербезопасности FireEye спустя несколько дней после того, как было обнаружено первоначальное доказательство предполагаемой якобы российской хакерской атаки в отношении десятков правительственных агентств США и частных американских компаний. Об этом сообщает сегодня Reuters.

Должностные лица, ознакомленные с открыткой, пытаются установить, была ли она отправлена ​​людьми, связанными с нашей разведкой. Отмечается, что время ее отправки дает основания считать, что посланник знал о кибератаке до того, как о ней было публично объявлено в декабре 2020 года.

Открытка с логотипом FireEye адресована гендиректору Кевину Мандиа и ставит под сомнение способность калифорнийской фирмы Milpitas точно приписать кибероперации правительству РФ, указывает агентство.

Люди, знакомые с открыткой, рассказали Reuters о ее содержании. На нем изображена карикатура с текстом: "Эй, смотри, это русские!" и "Путин сделал это!".

Загадочное сообщение само по себе не помогло FireEye найти брешь в системе, скорее всего, оно появилось на ранних этапах расследования. Американцы предполагают, что отправитель пытался "потроллить" или сбить компанию со следа, запугивая высокопоставленного руководителя.

Источники агентства рассказали, что расследованием происхождения открытки занимаются правоохранительные органы во главе со спецслужбами США. В ФБР и FireEye от комментариев отказались.

Занимающийся изучением диджитал-пропаганды специалист из Rand Corporation Тодд Хельмус получил похожее послание в 2019 г. По его словам, открытка пришла после того, как он дал показания конгрессу о тактике российских дезинформаторов.

Человек, знакомый с расследованием послания, сказал, что "это не типично для российской СВР", но "времена быстро меняются".

Москва отрицает свою причастность к хакерской атаке, которую спецслужбы США публично приписывают российскому руководству.

Напомним, о массовой кибератаке на штатовские правительственные учреждения и коммерческие фирмы стало известно в середине декабря. По данным местных СМИ, хакеры получили доступ к системам Минфина, Госдепа, частично Пентагона, Минэнерго и других. Сообщалось, что всего атака могла затронуть 250 сетей.

Американские политики тут же обвинили Россию и потребовали наказать Москву.

