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Открытка с Кубы озадачила русских комментаторов: "Есть подозрения, что Че даже не в курсе"

11 января 2022, 21:55  •  131 • В мире
Пользователи портала "Пикабу" разделились во мнениях по поводу открытки, датированной 1962 годом.
Автор под ником Goozlik62 на сайте "Пикабу" попросил у комментаторов распознать, подлинная ли подпись на открытке, привезённой бабушкой с Кубы.
"Моя бабушка во время революции на Кубе была отправлена Советским Союзом одной из многочисленных медицинских сестёр на помощь, - объяснил он. - При некоторых обстоятельствах ей довелось повстречать Эрнесто Че Гевару, а также удалось заполучить его автограф".
Пользователь попросил вместе разобраться, что написано на карточке.
Знатоки подсказали, что на открытке указан город Camagüey, затем следует имя Guevara, а после ряд лозунгов: Recuerdo Cuba ("Помни Кубу"), Patria o muerte ("Родина или смерть" - известный лозунг Кубинской революции), Venceremos ("Мы победим").
Впрочем, нашлись шутники, которые иронично отметили, что на карточке написана рекомендация врача: "Два раза в день после еды".
На самом деле, заметил один из комментаторов, вероятно, нет никакой связи между открыткой и кубинским революционером.
"Есть подозрения, что Че даже не в курсе, что дал автограф. Это просто адрес и приветствие. Возможно, что-то из личной переписки", - написал комментатор "Пикабу".

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