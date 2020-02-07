Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Глава российского правительства Михаил Мишустин сыграл на опережение, раскрыв источники своих доходов. Теперь его противникам нечего будет ему противопоставить, заявил «Известиям» гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров . 7 февраля с согласия премьера Объединенная финансовая группа ( UFG), совладельцем которой он был с 2008 по 2010 годы, раскрыла подробности этого периода жизни нынешнего главы кабмина . Так она заявила о том, что в 2009-м Михаил Мишустин заработал $2,5 млн, а также рассказала о доходах его супруги, которой были переданы акции группы после трудоустройства мужа на госслужбу. По мнению экспертов, с которыми пообщались «Известия», Мишустин подал пример другим чиновникам кабмина. А представители оппозиционных парламентских партий заявили о выстраивании правительством новой информационной политики.

Семейный траст

Довольно редкая для российской власти открытость, нетипична и для бизнеса — причем не только российского. В начале письма в адрес РБК управляющий партнер UFG Полина Герасименко акцентирует внимание на том, что при инвестировании все коммерческие вопросы строго конфиденциальны : «Мы связаны соглашениями о неразглашении информации, кроме публичных сделок». Однако информацию о заработках нынешнего премьер-министра в период, когда он владел долей в финансовой группе, UFG опубликовала с согласия членов семьи главы правительства.

« Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 млн руб., или около $2,5 млн, что было задекларировано им в 2010 году . Важно отметить, что бóльшая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты», — говорится в тексте публикации.

Руководство компании UFG Asset Management: основной акционер Борис Федоров, президент Михаил Мишустин, управляющий партнер Флориан Феннер, 2008 год Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Полина Герасименко сообщила, что в 2008 году для бенефициарного владения активами, связанными с UFG, Михаил Мишустин образовал семейный траст. Но в связи с его переходом в 2010 году на госслужбу, 100% траста были переданы супруге Владлене. С 2010 по 2013 год её совокупный доход составил $11,55 млн . Однако в связи с принятием в 2013 году закона «О введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» Владлена Мишустина должна была передать траст третьему лицу.

«Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга — Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне», — пояснила Герасименко. Доходы Луизы Мишустиной за период с 2013 по 2015 год составили $11,9 млн, а Натальи Стениной — $10,1 млн. В 2019 году была заключена сделка по окончательной продаже активов траста.

Новая политика

Сам Михаил Мишустин оставил публикацию данной информации без комментариев. Однако, как считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты, обнародование этих сведений — очевидно своевременный и грамотный шаг премьера.

— Руководство страны и общество в целом требует открытости и гласности. То, что этот жест будет оценен населением положительно — факт, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

В том, что правительство не скрывает информацию, представители КПРФ видят тенденцию.

— Кабмин выстраивает новую информационную политику . В том числе для этого туда из Госдумы был приглашён Леонид Левин, который, видимо, займётся повышением имиджа всех министерств, ведомств, аппарата правительства, чтобы избежать несоответствующих действительности информационных вбросов, — пояснил «Известиям» член фракции, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с «Известиями» подчеркнул, как оперативно Михаил Мишустин отреагировал на атаки против него лично и членов его семьи.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Быстрота реакции — хорошее качество. Это ровно то, что нужно в нашем мире, где всё сиюминутно меняется . В публичной политике очень важно иметь железобетонные объяснения на случай выдвинутых обвинений. Если они опровергнуты, то оппонентам больше нечего будет противопоставить, — отметил социолог.

Он добавил, что сейчас формируется репутация нового главы кабмина.

— Давайте не будем забывать, что речь идёт о премьер-министре России. Это второй пост в иерархии государственных должностей. К нему приковано внимание. Сейчас Мишустин людям еще мало известен , как раз-таки время, когда его репутация создается. Что сегодня люди о нём услышат, чему больше поверят — всё это и сформирует его облик в глазах населения, — пояснил Валерий Фёдоров.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что шаг Михаила Мишустина может означать, что он далеко не временный премьер , как изначально прогнозировали некоторые политологи.

— Он всё сделал правильно, так как до этого в информационном пространстве появились различные слухи о движимом и недвижимом имуществе, доходах его семьи. Закрыть все эти сплетни и слухи можно, только сделав информацию публичной. Но думаю, что в данном случае речь идёт не сколько о ситуативном реагировании, сколько об имиджевом позиционировании , — заявил «Известиям» эксперт.

Он добавил, что если в России говорят о национализации элит, то премьер должен быть для них примером. Этот взгляд разделяет и политолог Дмитрий Фетисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Чиновник работал в коммерческих структурах и получал высокую зарплату, мог себе позволить материальные блага в виде недвижимости. Для него важнее следовать той логике, о которой говорил президент — абсолютная открытость, отсутствие недвижимости за рубежом, отсутствие счетов за рубежом. Я думаю, что декларирование и объявление доходов со стороны Мишустина — сознательный политический шаг, — заявил эксперт.

Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков также назвал решение премьера разумным.

— Он не стал дожидаться пока его начнут разоблачать различные товарищи и сам решил представить свои доходы. То, что у нас в правительстве нет бедных людей, нельзя назвать большим секретом, — отметил политтехнолог.

Бизнес оценит

Михаил Мишустин и ранее придерживался принципов открытости, напомнил «Известиям» его пресс-секретарь Борис Беляков.

— Информация о доходах регулярно публиковалась в СМИ, в том числе в рамках публичного декларирования госслужащими своих доходов и имущества, в соответствии с действующим законодательством, — заявил он .

Раскрывать информацию о доходах от премьера требует закон, напомнили аналитики и участники финансового рынка, опрошенные «Известиями». Однако в данной ситуации столь подробное описание источников благосостояния — это действие другого порядка — не формальный, а знаковый шаг — сигнал, безусловно, прочитанный инвесторами.

— Эта прозрачность будет позитивно воспринята бизнесом, особенно инвестиционным сообществом, и образованным классом, нейтрально — населением, — пояснил «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Игрокам финрынка интересно прошлое Михаила Мишустина, поскольку до назначения на пост премьера он возглавлял Федеральную налоговую службу, то есть, фактически был ключевым представителем государства для бизнеса. От него тогда напрямую зависел, а сейчас в ещё большей степени зависит инвестиционный климат в стране, отметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга капитал» Дмитрий Александров.

— На должности руководителя ФНС Михаил Мишустин досконально изучил бизнес, а значит, понимает его специфику. Безусловно, это — большой плюс для предпринимательского сообщества. Открытость нового премьера — позитивный сигнал, он может говорить о смене вектора правительства к прозрачности, которых так не хватало ранее, — подчеркнул Дмитрий Александров.

Глава «Опоры России» Александр Калинин считает готовность обнародовать личные и семейные доходы призывом не боятся «выстаскивать из шкафов скелетов» и работать «в белую». Та же закономерность действует и в обратном направлении: если власть в ответ на критику молчит, производит впечатление закрытости, то и бизнес отвечает аналогично, добавил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. До настоящего момента чиновники старались скрывать свое благосостояние, а предприниматели в свою очередь работали через офшоры.

Более того, опыт Михаила Мишустина доказывает, что переход из бизнеса во власть и наоборот возможен и довольно успешен. Приход состоявшихся предпринимателей, управленцев к высшим должностям помогает усилить взаимопонимание между государством и бизнесом, подчеркнул Александр Калинин.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Стоить отметить, что UFG — компания с иностранным участием, которая давно работает на рынке РФ и инвестирует в акции и облигации. В отличие от многих других структур, она не ушла из России при появлении первых проблем — например, западных санкций . UFG не смогла оперативно ответить на вопрос «Известий» о том, как сказалась на работе финансовой группы публикация данных о прошлых доходах Михаила Мишустина. В моменте оценить реакцию рынков невозможно, отметил Алексей Коренев из «Финама».

И хоть прямого влияния на биржевые индексы публикация о прошлых доходах нынешнего премьера в UFG не оказала, эксперты и инвестиционные консультанты сошлись во мнении: фактор открытости власти и бизнеса в своих рекомендациях и прогнозах они учтут.

Над материалом работали Наталья Башлыкова, Татьяна Бочкарева, Павел Панов, Максим Ходыкин и Роза Алмакунова