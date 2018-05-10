Открытие Крымского моста: Церемонию посетит Путин на следующей неделе

Владимир Путин обязательно приедет на открытие Крымского моста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста, - попытался удержать интригу, которую СМИ начали развенчивать накануне. - Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно.

Тем не менее запуск автомобильного движения по мосту, по информации "КП", произойдет на следующей неделе. Если не будут никаких форс-мажорных обстоятельств Путин перережет красную ленточку в следующий вторник.

Главная же загадка состоит не в дате, а в том, на чем президент проедет по мосту, и тут есть варианты. По слухам, это может стать и новый лимузин главы государства "Кортеж", и это будет вполне символично. А может стать, например, первый отечественный солнцемобиль, который Путину показали в Санкт-Петербурге и на котором он обещал прокатиться в Сочи.