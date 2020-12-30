Открытие 2020 года: США – "банановая республика"

Автор:

Сергей Латышев

Одним из наиболее ошарашивающих итогов 2020 года оказалось осознание остальным миром и большинством американцев факта, о котором доселе знали немногие посвящённые: что США становятся не просто большой "банановой республикой", а самой настоящей, если так можно выразиться, "банановой олигархией", которая имеет серьёзные шансы превратиться в 2021 году в "банановую диктатуру" и скатиться к гражданской войне в вооружённой до зубов стране.

Кража выигранных в действительности президентом Дональдом Трампом у доходяги Джо Байдена с огромным преимуществом выборов потребовала от демократов и действующих с ними заодно республиканцев-глобалистов таких огромных усилий, что почти все маски оказались сброшенными. Наступил момент истины. Всем стало понятно, что к чему, что никакой демократии и реальной свободы в США уже практически нет и ничему такому американцы не имеют теперь ни малейшего морального права никого поучать.

Кто подтвердит эти обвинения? Сам президент Трамп, Верховный главнокомандующий и гарант Конституции, оказавшийся в положении прессингуемого со всех сторон оппозиционера страны "третьего мира", у которого местная и международная олигархия украла выборы, убеждая теперь "заткнуться и отойти в сторону", чтобы не оказаться за тюремной решёткой вместе с кое кем ещё из числа своего большого семейства. Можно предположить, что были озвучены и более весомые угрозы – президенты США не всегда уходили из этого мира добровольно, виновниками чего неизменно официально признавали одиночек. Хотя во всех случаях такого рода речь шла о заговоре.

Куда смотрят законодатели?

Настоящая республика, напомним, базируется на "трёх китах": независимой законодательной, исполнительной и судебной власти, которым помогает функционировать, уравновешивать и контролировать друг друга "четвёртая власть" – свободная пресса. В абсолютно чистом виде благодаря человеческому несовершенству такого, конечно, нет нигде. Однако в США ранее данная система худо-бедно работала, и в Америке была какая-никакая демократия. Но эти времена, как показали ноябрьские выборы 2020 года и приуроченный к ним госпереворот против стремящегося вернуть американцам "угнанную" у них элитой страну президента Трампа, прошли. В 2020 году сложилось именно такое впечатление.

Прошедшие выборы продемонстрировали, что в Конгрессе США, давно превратившемся в штаб-квартиру олигархии, где десятилетиями заседают дети и внуки прошлых обитателей Капитолия, де-факто сложилась однопартийная система в лице демократов и республиканцев-глобалистов, совместно добивающихся устранения Трампа. Такое часто бывает в странах, в которых республика – имитация. Лояльные президенту, обязанные ему своим избранием республиканцы там, безусловно, есть, и они, наверное, ещё попробуют сказать своё слово, но пока что торжествуют другие.

Вместо того чтобы жёстко потребовать от государственных органов расследования беспрецедентных махинаций на выборах и единодушно поддержать гальванизировавшего своей энергией и программой республиканцев Трампа, группа высокопоставленных представителей этой партии в Сенате поздравила Байдена с "победой" и потребовала от президента согласиться с итогами выборов. Среди них – спикер верхней палаты парламента от республиканцев Митч Макконнелл и баллотировавшийся в прошлом в президенты США влиятельный политик-мормон Митт Ромни.

Трамп возмущён поведением однопартийцев и их отношением к абсолютно фейковым выборам:

Если бы у кандидата в президенты от демократов были сфальсифицированы и украдены выборы с доказательствами таких действий на невиданном ранее уровне, сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и дрались бы насмерть. Митч и республиканцы НИЧЕГО не делают, просто хотят, чтобы это осталось позади. НЕТ БОРЬБЫ!

А вот ещё несколько последних твитов президента США по данной теме: "Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за президентство, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательство неопровержимо! Массовые вбросы бюллетеней поздно ночью в колеблющихся штатах, заполнение урн для голосования (на видео), избиратели, голосовавшие дважды, мёртвые избиратели, фальшивые подписи, нелегальные избиратели-иммигранты, запрещённые наблюдатели за выборами от республиканцев, БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ, ЧЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (посмотрите на Детройт и Филадельфию) и многое другое. Цифры намного больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах, и их даже нельзя оспаривать"...

Обратите внимание: тут перечислен весь традиционный арсенал, с помощью которых обычно фальсифицируются выборы в "банановых республиках". И Трамп ещё не упомянул о жульнических машинах для подсчёта голосов "Доминион", которые ограбили его не только в "колеблющихся штатах", а также о том, что в электронной фальсификации голосования "засветились" некоторые страны, в том числе несколько "союзников" США. Но общее направление в плане сравнения США с "банановой республикой" хозяином Белого дома прослежено верно, что подтверждает следующий твит:

Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США. Наши выборы с их миллионами и миллионами подложных бюллетеней для голосования по почте были выборами страны "третьего мира". Фальшивый президент!

Последнее – это, конечно, о Байдене.

То, о чём взывает к соотечественникам Трамп, видела вся страна, однако многие обитатели Капитолия предпочитают ничего этого не замечать, надеясь, что приуроченный к выборам госпереворот против Трампа завершится успешно и надо просто пересидеть ещё пару-тройку неприятных недель.

Чем занимаются правоохранители?

И они в этом не одиноки, потому что бездействуют (если прямо не работают против президента Трампа, как, например, ЦРУ, причастное к электронной фальсификации голосования из своего киберцентра во Франкфурте-на-Майне) все ветви американской власти, исполнительная в том числе. Чиновники упорно не желают видеть, что происходит, постоянно саботируют президента, тянут резину, нагло врут. Трампу приходится наводить порядок вручную, когда саботаж и предательство переходят всякие границы.

Он выгнал, например, главу Пентагона Марка Эспера, когда тот отказался использовать армию для подавления организованных демократами, чтобы скомпрометировать Трампа, массовых беспорядков и погромов в стране. Президенту пришлось обойтись таким же образом с главою Агентства по кибербезопасности США Кристофером Кребсом, заявлявшим в ответ на предъявление массы фактов фальсификации выборов, что ещё никогда в истории США они не были такими безопасными и безупречными. Трамп вынудил покинуть свой пост главу Минюста и генпрокурора Уильяма Барра: тот всё прекрасно видел и знал, но нагло заявлял, что нет доказательств массовых фальсификаций на выборах, спустил на тормозах расследование попыток демократов опорочить Трампа "русскими связями", отказывался расследовать факты вопиющей коррупции семейства Байденов, ставящей под угрозу национальную безопасность.

Поставив на место Эспера и Барра своих людей, Трамп надеется изменить позицию возглавляемых ими ведомств, прекратить их соучастие в тихом госперевороте. Однако не факт, что это ему удастся, как и дождаться, например, доклада Национальной разведки США, объединяющей почти 20 секретных служб, которую возглавляет, кстати, его сторонник Джон Рэтклифф, об иностранном вмешательстве в выборы. Этот доклад должен был быть готов 18 декабря. Он позарез нужен Трампу, чтобы поскорее приступить на законных основаниях к решительным действиям. Но его, как говорят в Одессе, таки нет. Сторонники демократов в разведывательном сообществе всячески тянут время.

Так же бессовестно ведёт себя "пропавшее без вести" могущественное Федеральное бюро расследований (ФБР), которое один американский русскоязычный блогер называет "ОГПУ Демократической партии". Заговор против Трампа охватывает всю страну, он чётко организован и структурирован, наблюдается иностранное вмешательство. Но американские "чекисты", открыто работающего на Байдена руководителя которых, Кристофера Рэя, Трамп пока не осмеливается тронуть, ничего этого не желают видеть. Президент возмущается в Twitter: "Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали с мошенничеством на президентских выборах 2020 года, крупнейшим мошенничеством в истории нашей страны, несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История вспомнит. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в Вашингтоне 6 января". Короче, Трамп призывает народ, патриотов своей страны, защитить республику и её президента от уничтожения теми, кто должен по долгу службы их охранять.

Что происходит с судами?

Для многих американцев не секрет, что судебная система их страны коррумпирована, что целиком и полностью является заслугой демократов, целенаправленно расставлявших в последние 20 лет преданных себе людей в судах всех инстанций. Но даже очень опытные, умные наблюдатели полагали, что в стране имеется хотя бы одна – высшая судебная инстанция, Верховный суд, где правду не дадут в обиду. Это была ошибка идеализма.

За единичными исключениями прогнили все суды США – снизу доверху, как в классической "банановой республике". Адвокаты Трампа проиграли почти все судебные дела, несмотря на убийственные доказательства. Причём самым обидным образом именно в Верховном суде, в котором из девяти судей лишь трое откровенных демократов, голосующих, как велит им сердце, а шестеро других являются "консерваторами" и "законниками". Одна выходка Верховного суда с юридически безупречным иском Техаса, поддержанным 21 штатом, чего стоит! Или, например, недавнее решение рассмотреть срочное дело, имеющее прямое отношение к выборам, после того как 20 января в стране должен появиться новый президент! Никто, включая президента Трампа, не ожидал от него такого цинизма, бесстыдства, открытого попрания Конституции и законов, шкурничества и равнодушия к судьбе США. Этому посвящён следующий президентский твит:

Верховный суд США оказался абсолютно некомпетентным и слабым в отношении массовых фальсификаций на выборах, имевших место на президентских выборах 2020 года. У нас есть абсолютное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, но они не хотят этого видеть… Если у нас коррумпированные выборы, у нас нет страны!

В результате теперь сторонники Трампа и вообще честные американцы уповают на… военное положение, к вводу которого, похоже, готовится вновь назначенное президентом руководство Пентагона, чтобы армия помогла провести в "колеблющихся штатах" честные выборы. В "банановых республиках" армию, кстати, обычно и используют не по её прямому назначению.

А как там с "четвёртой властью"?

Мало того, как показал 2020 год, в США не только не функционируют три ветви власти, там практически не осталось и свободной прессы: 95% СМИ принадлежат в Америке пяти-шести глобалистским компаниям, проводящим одну и ту же политику. По этой причине они превратились из средств массовой информации в средства тотальной дезинформации, средства принуждения и контроля над населением.

Точно так же ведут себя и принадлежащие фактически тем же хозяевам социальные сети, открыто подвергающие цензуре, запугиванию, затыканию ртов инакомыслящим. Они не терпят, блокируют и удаляют негативную информацию о противниках Трампа, обрушивая в то же время на президента ложь и клевету. Последним они, впрочем, занимались и раньше.

Долой глобальный фашизм!

Зажим свободы слова, если этого требуют идеологические и, конечно, финансовые причины, – сегодня в США это нормально. Понятно, что такие СМИ и социальные сети ничем не могут помочь загибающейся республике. Разве только тем, чтобы убить её поскорее, избавив от лишних мучений.

Что вместо неё появится в США? Лишь это – "розовый фашизм" и "банановая олигархия". "Банановая" потому, что сами США с их народом ей, собственно, не будут особенно интересны, ибо эта олигархия – глобалистская. Если немного перефразируем одну старую нацистскую песню, как раз и получим искомое: сегодня нам принадлежит Америка, завтра – весь мир.

Поэтому-то все думающие люди так за Америку и Трампа сейчас и переживают. Ибо если в самом начале 2021 года у США тем или иным путём не получится остановиться на краю бездны, если республика погибнет и власть в стране полностью захватит глобалистская олигархия, плохо станет не только американцам.