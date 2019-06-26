Открытая Тверь: Игорь Руденя пригласил президента в Завидово

Поручение главы государства по погашению задолженности по заработной плате на Торжокском вагоностроительном выполнено в полном объеме. Об этом губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. По словам руководителя региона, все рабочие места на предприятии сохранены и даже организованы дополнительные. Кроме того, областные власти приняли все необходимые решения для исполнения майских указов президента и вышли на лучшие в стране показатели в сфере занятости населения. Реакция главы государства на представленные губернатором данные о развитии региона говорит о благоприятной оценке федеральным центром ситуации в Тверской области, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В начале встречи тверской губернатор пригласил Владимира Путина принять участие в национальном туристском форуме «Реки России», который пройдет в селе Завидово 2 июля.

— Это форум не просто водного туризма, а форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран, — пояснил Игорь Руденя. — В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма.

В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который свяжет Москву с курортом Завидово, уточнил глава Тверской области. Кроме того, планируется запустить речное сообщение с Санкт-Петербургом, Астраханью и Каспийским морем, добавил он.

— Замечательно. Посмотрим, — отреагировал президент. — Давайте по основным показателям.

Динамика промышленного производства в Тверской области опережает общероссийские показатели, в регионе наблюдается рост производства сельхозпродукции и розничного оборота, доложил губернатор.

Обсуждалась на встрече и проблема задолженности по зарплате на Торжокском вагоностроительном заводе. Еще на встрече 4 декабря прошлого года Владимир Путин поставил перед Игорем Руденей задачу лично проконтролировать ситуацию с долгами, в том числе и на этом предприятии.

— Торжок полностью погасил зарплату до рубля, и теперь там будет организована вторая линия сборки наших новых и специальных вагонов, и теперь эти два предприятия будут работать как единое целое, — отчитался губернатор. — Все рабочие места сохранены, организованы дополнительные рабочие места. Поэтому никто не оказался [без работы], ваше поручение они выполнили в полном объеме.

Глава региона также сообщил президенту и о высокой загруженности Тверского вагоностроительного завода, который Владимир Путин посещал в январе 2018 года.

— Они (работники предприятия. — «Известия») просили передать слова благодарности за заказы, — сказал он.

— Загружены? — уточнил российский лидер.

— Они не просто загружены, они загружены практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8–11 лет, — ответил Игорь Руденя.

По словам губернатора, власти области приняли все необходимые решения для исполнения майских указов президента и вышли на лучшие по стране показатели в сфере занятости населения.

— И сегодня безработица составляет в Тверской области 0,6%, это один из лучших показателей, — рассказал он. — Более 20 тыс. местных граждан получили рабочие места, где они могут работать. Поэтому мы максимально движемся по пути восстановления наших рабочих мест за коренным населением.

Также в текущем году область улучшила и показатели по строительству, отметил губернатор, докладывая о решении проблемы расселения ветхого и аварийного жилья.

— Несмотря на некоторые сложности в развитии региона, Игорь Руденя постарался обратить внимание президента на достижения и программу развития туризма, — отметил в беседе с «Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Встреча президента с тверским губернатором носила рабочий характер, подчеркнул глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. При этом представленные данные о развитии региона, а также реакция на них Владимира Путина свидетельствуют о благоприятной оценке федеральным центром ситуации в области, полагает политолог.