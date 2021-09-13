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Открыли и сразу закрыли: В СБУ запутались в уголовных делах из-за угроз Зеленскому

13 сентября 2021, 13:50  •  111 • Политика
В Службе безопасности Украины запутались в уголовных делах из-за угроз президенту страны Владимиру Зеленскому. Оказалось, что часть дел сначала открыли, а затем сразу закрыли.
По данным "Украинских новостей" со ссылкой на пресс-службу СБУ, с начала правления Зеленского, то есть за 2,5 года, ведомство открыло шесть уголовных дел по факту посягательства на жизнь и угроз убийством в адрес президента Украины. При этом как только издание попыталось уточнить детали, в СБУ "передумали" и заявили, что два дела на самом деле уже закрыли "из-за отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Уточняется, что закрытые дела касались 112-й статьи украинского УК - "посягательство на жизнь государственного либо общественного деятеля". Санкции по этой статье грозят 15 годами тюрьмы.
В СБУ добавили, что одно дело по факту угроз убийством и нанесения вреда здоровью президента с обвинительным актом передано в суд, а еще по трём делам досудебное расследование продолжается.
Стоит отметить, что ещё в ноябре прошлого года в СБУ заявляли, что не расследуют никаких уголовных производств по факту угроз Зеленскому.

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