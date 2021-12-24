Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Ми...
Главная / Политика

Открыла для себя политику: во Франции высмеяли "озабоченность" главы немецкого МИД по России

24 декабря 2021, 11:10  •  217 • Политика
Анналена Бербок. Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Министр поняла, что экологи не спасут мир, считают читатели
Глава немецкого МИД Анналена Бербок выразила серьезную обеспокоенность по поводу обещаний президента России Владимира Путина, заявившего о намерении Москвы принять ответные военные действия, если Запад не откажется от проводимой в отношении РФ политики.
Лидер немецкой дипломатии заявила, что "сильно обеспокоена", указав, что заявление главы РФ прозвучало еще до "перемещения" российской армии у украинских границ. Однако серьезный межгосударственный кризис, на взгляд Бербок, можно разрешить только дипломатическим способом.
В ходе выступления на пресс-конференции министр заявила, что между сторонами всегда необходимо поддерживать контакты и обмениваться мнениями – даже в отсутствие внесения предложений, которые могли бы составить основу для переговоров. Москву необходимо задействовать в нормандском формате, а также выступить с ней с совместным заявлением на переговорах по линии Россия-НАТО.
На высказывание Бербок отреагировали читатели французской газеты Le Figaro, заявившие, что Берлину нужно думать о собственной энергетике, а не об Украине.
"Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открыла для себя дипломатию и играет в большого человека. Она – ребенок, которому еще предстоит проявить себя, и пока что не несет серьезной ответственности, как и все "зеленые", "Никому ничего не напоминает? Не напоминает ракетный кризис на Кубе 1962 года? То же самое. И понять реакцию России можно", "Бедняжка, волнуется. А подача газа, обеспечивающая работу ТЭЦ, когда у нее нет турбин? Забавно смотреть за тем, как "зеленые" открывают для себя политические реалии", "Немцев не волнует, что после 2014 года на Украине неонацисты растут как грибы. Вероятно, это напоминает им самим о незабытом прошлом", "Он собирается отключить газ! К счастью, мир спасут экологи со своими ветряными турбинами и солнечными батареями!" – пишут читатели.
Ранее в китайских СМИ положительно отреагировали на жесткое заявление Путина по поводу НАТО и продвижения альянса на восток.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



217
Источник
Похожие новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обживают юг"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.