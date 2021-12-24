Открыла для себя политику: во Франции высмеяли "озабоченность" главы немецкого МИД по России

Анналена Бербок. Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com

Министр поняла, что экологи не спасут мир, считают читатели

Глава немецкого МИД Анналена Бербок выразила серьезную обеспокоенность по поводу обещаний президента России Владимира Путина, заявившего о намерении Москвы принять ответные военные действия, если Запад не откажется от проводимой в отношении РФ политики.

Лидер немецкой дипломатии заявила, что "сильно обеспокоена", указав, что заявление главы РФ прозвучало еще до "перемещения" российской армии у украинских границ. Однако серьезный межгосударственный кризис, на взгляд Бербок, можно разрешить только дипломатическим способом.

В ходе выступления на пресс-конференции министр заявила, что между сторонами всегда необходимо поддерживать контакты и обмениваться мнениями – даже в отсутствие внесения предложений, которые могли бы составить основу для переговоров. Москву необходимо задействовать в нормандском формате, а также выступить с ней с совместным заявлением на переговорах по линии Россия-НАТО.

На высказывание Бербок отреагировали читатели французской газеты Le Figaro, заявившие, что Берлину нужно думать о собственной энергетике, а не об Украине.

"Анналена Бербок пожинает только то, что сеет. Она открыла для себя дипломатию и играет в большого человека. Она – ребенок, которому еще предстоит проявить себя, и пока что не несет серьезной ответственности, как и все "зеленые", "Никому ничего не напоминает? Не напоминает ракетный кризис на Кубе 1962 года? То же самое. И понять реакцию России можно", "Бедняжка, волнуется. А подача газа, обеспечивающая работу ТЭЦ, когда у нее нет турбин? Забавно смотреть за тем, как "зеленые" открывают для себя политические реалии", "Немцев не волнует, что после 2014 года на Украине неонацисты растут как грибы. Вероятно, это напоминает им самим о незабытом прошлом", "Он собирается отключить газ! К счастью, мир спасут экологи со своими ветряными турбинами и солнечными батареями!" – пишут читатели.

Ранее в китайских СМИ положительно отреагировали на жесткое заявление Путина по поводу НАТО и продвижения альянса на восток.