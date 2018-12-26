«Открыл огонь по женщине и детям»: в Ульяновске расследуют обстоятельства массового убийства

В квартире жилого дома в Ульяновске обнаружены тела 48-летней местной жительницы, двух её несовершеннолетних дочерей и 40-летнего мужчины, личность которого устанавливается. Именно он, по версии следствия, мог устроить расправу над семьёй, а затем совершить самоубийство. Сыну погибшей удалось убежать, он госпитализирован с ранением плеча. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

В Ульяновске следователи выясняют обстоятельства массового убийства. Во вторник, 25 декабря, в квартире жилого дома в Заволжском районе города обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Среди погибших — 48-летняя местная жительница и две её дочери 15 и 11 лет. В квартире также обнаружено тело мужчины в возрасте около 40 лет, его личность пока устанавливается.

Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 105-й статьи УК РФ («Убийство двух и более человек»).

«По факту обнаружения тел четырёх человек Следственным управлением возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства, как и мотивы произошедшего, сейчас устанавливаются, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия», — подтвердил RT старший помощник руководителя СУ СК по Ульяновской области Евгений Словцов.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую возглавил руководитель следственного управления Сергей Михайлов. На место также прибыли начальник регионального управления МВД России и прокурор Ульяновской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, а также другие следственные действия.

«В результате грамотно спланированной работы следователей и криминалистов совместно с сотрудниками органов внутренних дел преступление в течение нескольких часов раскрыто», — отмечают в управлении Следственного комитета по Ульяновской области», — подчёркивают в региональном управлении СК.

По предварительной версии, мужчина, тело которого обнаружили в квартире, расстрелял семью Назаровых, после чего совершил самоубийство.

«Однако окончательный вывод о произошедшем следствие сможет сделать только на основании соответствующих медицинских заключений», — отмечают в региональном управлении СК.

Стреляли и в 17-летнего сына погибшей женщины, который в момент нападения был дома, однако ему удалось сбежать. Местные СМИ утверждают, что раненый подросток смог добраться до магазина. Заметившие юношу прохожие помогли ему вызвать скорую помощь. Подросток был госпитализирован с огнестрельным ранением плеча, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает. Позднее юношу опросят следователи.

По словам источника RT в правоохранительных органах, стрелок пришёл в квартиру Назаровых, чтобы решить какой-то вопрос с отцом семейства. В тот момент он, предположительно, был на работе — следствию известно, что мужчина трудится на заводе «Авиастар-СП».

«Стрелявший — родственник, предположительно, племянник женщины. Конкретного обидчика нападавший дома не застал и открыл огонь из пистолета по женщине и детям.

Мальчик — старший из детей — пытался дать отпор и получил пулю в плечо», — рассказал собеседник RT.

От полученных ранений 48-летняя мать и две её дочери, ученицы 4-го и 8-го классов, скончались на месте ещё до прибытия полиции.

Ульяновские СМИ пишут, что предполагаемый стрелок добрался до места преступления на автомобиле, машина до сих пор припаркована возле дома Назаровых.

По словам источников местных СМИ в правоохранительных органах, предполагаемым убийцей семьи Назаровых мог быть 40-летний житель Альметьевска. По некоторым данным, мужчина страдал нервным расстройством и якобы хотел отомстить мужу погибшей женщины, который выступал свидетелем по делу, где фигурировал предполагаемый убийца.

Источник пояснил, что глава семейства дал против подозреваемого в преступлении показания в суде. В итоге мужчине вынесли обвинительный приговор и направили его на принудительное лечение в специальное медицинское учреждение.

В свою очередь, телеканал «Звезда» отмечает, что несколько лет назад этот мужчина уже совершал покушение на семью Назаровых и именно поэтому попал в психиатрическую больницу. По данным издания, недавно мужчина выписался из медучреждения и мог попытаться совершить повторное нападение на семью.