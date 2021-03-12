«Откровенный саботаж»: Захарова призвала Киев соблюдать Минские соглашения

В Москве предостерегают Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта и реализации силового сценария в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — подчеркнула она.

Так представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывания главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что

Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

«Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», — говорил он в эфире телеканала «Украина 24», отмечая, что Россия «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня».

Он также сообщил о намерении Киева предложить новый план деэскалации. Если самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не примут его, у ВСУ «не остается другого выбора, кроме защиты», предупредил Кравчук.

Как отметила Захарова, такая риторика представителей украинских властей «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке». «В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она также обратила внимание, что на Украине официальные лица с завидной регулярностью пытаются прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта обвинениями в адрес Москвы, перекладывая ответственность.

В связи с этим Киев, как отметила Захарова, пытается всех убедить, что Москва якобы выступает стороной конфликта и что у нее якобы есть обязательства по минскому комплексу мер.

В российском МИДе напомнили, что сторонами конфликта в Донбассе в действительности выступают только Киев, с одной стороны, а также Донецк и Луганск — с другой. «Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», — убеждена Захарова.

Семилетний конфликт в Донбассе, в ходе которого погибли около 13 тысяч человек, начал обостряться с февраля: за это время ужесточились бои, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка.

Как полагают в самопровозглашенных республиках, у Киева есть намерение организовать масштабное наступление и для этого украинская сторона стягивает к линии соприкосновения новые силы.

Нарушение режима прекращения огня украинскими силовиками признал даже спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. На своей странице в Facebook он написал, что они открывают огонь вопреки перемирию. Вместе с тем он признал, что Киев не способен инициировать фактическую отмену перемирия, поскольку это повлечет за собой «нелицеприятную реакцию мирового сообщества».

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме — теме военных потерь. Такова наша похоронная команда «проевропейских патриотов» — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — возмутился Арестович, подчеркнув, что режим прекращения огня еще с Нового года де-юре действует, но с нарушениями.