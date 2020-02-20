Откровенный разговор президента

В Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Северной столицы Анатолию Собчаку и пообщался с жителями города. Одна из петербурженок пожаловалась главе государства на низкие зарплаты и нехватку денег даже на покупку продуктов.

Во время поездки в Санкт-Петербург 19 февраля президент России Владимир Путин принял участие в мемориальном мероприятии, посвященном памяти первого мэра города Анатолия Собчака. Глава государства возложил цветы к памятнику Собчаку, установленному в сквере неподалеку от юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где он преподавал, а также поговорил с горожанами. Некоторые из них пожаловались российскому лидеру на низкие зарплаты и сложности с деньгами.

В частности, одна из жительниц Санкт-Петербурга поинтересовалась у президента, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

«Думаю, что очень трудно», - ответил глава государства. Собеседница Путина предположила, что его зарплата выше, озвучив цифру в 800 тысяч рублей, и российский лидер подтвердил это, отметив, что некоторые в стране получают еще больше:

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата».

«Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день?».

На это президент ответил: «Есть такое понятие, как прожиточный минимум».

Петербурженка пояснила, что живет вместе с мамой, и даже вдвоем им с трудом удается сводить концы с концами, а также заявила, что пресловутого прожиточного минимума не хватает даже на покупку продуктов, так как на один поход в магазин уходит как минимум 1000 рублей, а то и 3000. Она также спросила, как быть в подобной ситуации матерям-одиночкам. Президент в ответ напомнил о программах соцподдержки.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа».

Собеседница президента сообщила, что ей диагностировали отек мозга, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она учится на экономиста. Вместе с ней, по ее словам, обучается инвалид второй группы, пенсия которого составляет 3800 рублей. Путин признал, что прожить на эти деньги невозможно

«"Не отчаивайтесь. Ситуация меняется. Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии».

Ситуация, по словам женщины, осложняется еще и тем, что размер квартплаты составляет 4000 рублей, а взнос за капремонт постоянно растет. Путин, в свою очередь, упомянул о том, что в некоторых странах дома разрушаются, так как квартплату нельзя повышать, а тех, кто ее не платит, нельзя выселить.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю - стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой - запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится. Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить».

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В ответ на вопрос о том, почему государство не занимается решением соответствующих проблем, Путин возразил, что это не так:

«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться».

Помимо этого, женщина поинтересовалась, почему российский лидер во время традиционного новогоднего обращения ничего не сказал о нацпроектах. Глава государства объяснил, что о них и так говорят довольно часто:

«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю».

Мечты и действительность

Отметим, в соответствии с декларацией президента, в 2018 году доход Путина составил 8,7 миллиона рублей. Депутат Госдумы в среднем зарабатывает порядка 350-400 тысяч рублей в месяц, что в несколько раз превышает зарплату среднестатистического россиянина.

Из данных Росстата следует, что в прошлом году средняя зарплата в России состаавила 47 657 рублей. Что касается пенсии, ее средний размер на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он останется примерно на таком же уровне. Средний размер страховой пенсии по старости – 16,4 тысячи рублей.

В то же время, как показало исследование, проведенное в прошлом месяце порталом «Работа.ру», россияне ежемесячно хотели бы зарабатывать по 92 тысячи рублей. 26% респондентов хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей, а на оклад в пределах 30 тысяч рублей согласились только 4% опрошенных.

Если оценивать результаты опроса по гендерному признаку, мужчины стремятся к более высоким зарплатам: они хотели бы получать по 103 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины указали в среднем цифру в 80 тысяч рублей в месяц.

Нерешенные задачи

Со стороны россиян регулярно поступают жалобы на низкие зарплаты и пенсии, высокий размер коммунальных платежей и дорогие продукты питания. Особенно большой резонанс получил эпизод 2016 года с участием Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность премьер-министра. Он прибыл в Крым и пообщался с местными жителями. Одна из пенсионерок пожаловалась Медведеву на мизерную пенсию, сообщив, что получает всего 8 тысяч рублей. В ответ политик заявил, что «просто денег нет», а когда они появятся, будет произведена индексация. Слова Медведева: «Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья» стали крылатыми и разошлись на мемы. К слову, не далее как в январе Медведев, комментируя нерешенные задачи своего правительства, ушедшего в отставку, указал в их числе рост реальных доходов граждан, заметив, что новому кабинету министров нужно будет этим заниматься.

Ранее российский Минтруд выступил с прогнозом, согласно которому, в 2020 году средняя зарплата россиян увеличится на 2,3%, что примерно соответствует уровню инфляции. Эксперты считают, что в этом году инфляция будет находиться на уровне 3%.

С 1 января в стране начала действовать новая величина МРОТ, которую ранее утвердил Путин. Она сравнялась с прожиточным минимумом, и ее размер увеличился на 850 рублей. Таким образом, на данный момент МРОТ составляет 12 130 рублей.

Что касается упомянутых президентом мер поддержки семей с детьми, соответствующие шаги он анонсировал в середине января во время послания Федеральному собранию. В частности, речь идет о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка, выплатах за второго и получении субсидии от государства на выплату ипотечного кредита за третьего, а также о ежемесячном пособии на детей до семи лет для семей, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека.