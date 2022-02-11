Откровенный блеф Байдена прочитал журналист: "Ноль. Зиро"

Откровенный блеф президента США Джо Байдена прочитал журналист Валентин Богданов после интервью американского лидера телеканалу NBC. "Ноль. Зиро", - констатировал эксперт в своём Telegram-канале.

Речь идёт о недавнем интервью, в рамках которого телеведущий поинтересовался, при каких условиях Байден согласился бы ввести войска США в Киев, чтобы "спасти от России" своих граждан, на что получил однозначный ответ "ни при каких". Попытка ещё раз уточнить, что, мол, неужели Вашингтон не отправил бы военных на спасение американцев, не привела к иному ответу. Президент США прямо сказал, что, во-первых, такой сценарий эвакуации он не видит реалистичным - "как мы их будем там разыскивать?", во-вторых, он назвал ситуацию, когда "русские и американцы стреляют друг в друга", мировой войной.

По мнению Валентина Богданова, если бы у президента США были хоть какие-то реальные основания думать, что американцам что-то угрожает на Украине, "он бы никогда не сказал, что он не отправит туда войска для их спасения".

"Особенно после того, что произошло с эвакуацией из Афганистана", - написал он, отметив, что в таком случае "его бы уничтожили в США за то, что у него была возможность спасти сограждан от опасности, но он этого не сделал" и к тому же заранее об этом объявил.

Также журналист обратил внимание на аргумент о "мировой войне". По мнению Богданова, он просто не состоятелен для любого американца, не говоря о президенте США.

"Потому что в такой картине мира именно нападение на американских граждан является вполне достаточным основанием для начала любой войны. В том числе и мировой. В том числе с Россией", - отметил он.

По мнению Богданова, из всего вышеперечисленно следует, что "Байден блефует и не верит даже в гипотетический вариант нападения России на Украину".

"Ноль. Зиро", - написал он.

Подводя итог, журналист обратил внимание на вопрос, который ещё остаётся открытым - для чего этот блеф?