«Откровенное вмешательство во внутренние дела»: как в России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине

Призывы представителей НАТО к России передать Украине контроль над Крымом бессмысленны, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала один из тезисов совместного заявления по итогам работы комиссии НАТО — Украина. В этом документе Москву также призвали «предоставить доступ» на полуостров для международных мониторинговых организаций. Российские политики напомнили, что принятое жителями Крыма решение о воссоединении с РФ носит окончательный характер, а подобная риторика — ни что иное как попытка вмешательства во внутренние дела страны.

Российские политики и дипломаты скептически отреагировали на призывы руководства НАТО передать Киеву контроль над Крымским полуостровом, прозвучавшие накануне в совместном заявлении комиссии НАТО — Украина. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с URA.RU назвала бессмысленными такие требования, добавив, что позднее ведомство официально отреагирует на этот пассаж.

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известны», — подчеркнула Захарова.

В Москве неоднократно напоминали западным коллегам, что полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума о статусе Крыма, на котором за такой вариант развития событий выступили более 96,5% жителей региона. Однако на Украине и в странах Запада результаты плебисцита пока не признают.

Тот факт, что вопрос принадлежности полуострова был решён самими жителями и закрыт, отмечали как в Москве, так и в Крыму. Тем не менее на прошедшем в Киеве заседании комиссии НАТО — Украина альянс вновь выступил с призывом к российской стороне.

«Мы призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом... Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в документе.

В совместном заявлении российские власти также голословно обвиняются в якобы имеющих место в Крыму «нарушениях прав человека и злоупотреблениях» по отношению к гражданам Украины, крымским татарам и представителям других местных общин. В связи с этим в НАТО призвали Москву предоставить доступ на полуостров для «международных мониторинговых организаций».

Комментируя этот документ, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков констатировал, что за последние пять лет с момента воссоединения полуострова с Россией заявления со стороны НАТО не изменили своей тональности. По мнению сенатора от Крыма, это говорит о нежелании альянса вникать в происходящие на полуострове процессы.

«Что касается вообще этих заявлений — на мой взгляд, они не особо вариативны. Они выбрали какой-то штамп пять лет назад, делают стандартные заявления, что показывает, что у них нет желания глубоко разбираться в том, что на самом деле сегодня происходят в Крыму», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Крыма Юрий Гемпель подчеркнул, что решение воссоединиться с Россией было окончательным, а подобные призывы — ни что иное как вмешательство во внутренние дела России.

«Все эти призывы, которые звучат из уст наших «друзей» из НАТО и с Украины, крымчан не волнуют. Крым вернулся в состав России навсегда. И говорить сегодня о возврате полуострова в состав Украины некорректно», — цитирует его РИА Новости.

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Аналогичной позиции придерживаются и в Госдуме.

«Мы это расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошёл в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — сказал RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он также прокомментировал призыв «предоставить доступ» для мониторинговых организаций. Морозов подчеркнул, что Россия никаких препятствий для посещения Крыма не ставит.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — констатировал депутат.

Комментируя эту ситуацию, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что западные страны сами препятствуют работе международных организаций в Крыму.

«Россия широко раскрывает двери и приглашает и представителей международных организаций, представителей органов государственной власти, депутатов, представителей бизнес-сообщества западных стран в Крым. Здесь, напротив, мы можем сказать, что именно страны Запада, государственные структуры западных стран препятствуют своим гражданам в поездках в Крым, в том числе, представителям общественных организаций», — подчеркнул аналитик.

Напомним, что в отношении Крыма действуют европейские и американские санкции, запрещающие частным компаниям вести бизнес во многих секторах экономики полуострова. В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы выпустила резолюцию, согласно которой на европейских политиков могут быть введены санкции за посещение Крыма.

«Реликт эпохи «холодной войны»

Помимо заявления по итогам заседания комиссии, с призывом в адрес России выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своей речи в Верховной раде Украины.

«НАТО не признавало и не будет признавать нелегитимную, незаконную аннексию Крыма, — сказал он. — Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине».

Комментируя это выступление Столтенберга, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв констатировал, что Североатлантический альянс, по всей видимости, не намерен менять свою политику.

«В общем, «на Западном фронте без перемен». И поэтому трудно не согласиться с Брюсселем, который заявил накануне, что пока «не может быть никакого «обычного ведения дел» с Россией. «Обычного» — то есть агрессивного расширения на Восток, обеспечения безопасности за счёт других вопреки Парижской хартии для Новой Европы 1990 года, военных провокаций и угроз, бомбовых атак на суверенные государства — больше быть не должно. Реликт эпохи «холодной войны» должен измениться, иначе с ним вести дела будет проблематично», — написал сенатор в своём Facebook.

«Такие заявления враждебны»

Подобные заявления представителей НАТО, в частности, обусловлены усилением военной мощи России в черноморском регионе, считает крымский политолог Владислав Ганжара. В разговоре с RT он предположил, что альянс намерен оказывать военную помощь Украине, а полуостров использует, как оправдание этому.

«Сейчас они, конечно, используют Крым как способ спекуляции, как способ, которым они объясняют военную помощь для Украины. Такие заявления враждебны», — подчеркнул политолог.

При этом в НАТО неоднократно выражали готовность противодействовать России в районе Чёрного моря. С этой целью альянс, например, намерен расширять взаимодействие с Украиной и Грузией.

В связи с этими попытками противодействовать России, призыв передать Крым Украине стоит рассматривать, как продолжение информационной борьбы, считает Владимир Шаповалов.