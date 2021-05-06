«Откровенно провокационный характер»: какие цели преследуют организаторы учений НАТО Defender Europe 2021

Стартовавшие в Европе масштабные учения НАТО Defender Europe 2021 носят откровенно провокационный характер. Их цель заключается в смещении военной инфраструктуры блока к границам России и её апробации, поэтому манёвры никак нельзя назвать оборонительными. Такую точку зрения высказали опрошенные RT эксперты. Ранее об «оборонительном» характере учений альянса заявил представитель Пентагона Джон Кирби, сказавший, что от прошедших в апреле российских манёвров их отличает «транспарентность». На фоне тех учений Запад обвинял Москву в нагнетании напряжённости, хотя Россия своевременно уведомила о начале манёвров, а сами учения были запланированными и проходили на территории РФ. В рамках же Defender Europe 2021 в Европу переброшены тысячи американских военнослужащих и сотни единиц техники. По словам аналитиков, критика со стороны Запада в этой ситуации — яркий пример двойных стандартов.

Стартовавшие в Европе широкомасштабные учения НАТО Defender Europe 2021 являются провокационными и определённо не носят характер оборонительных. Такое мнение высказали опрошенные RT эксперты.

Специалисты констатируют, что в рамках этих манёвров с марта ведётся существенная переброска в Европу войск и техники из США. Таким образом альянс пытается опробовать свою военную инфраструктуру вблизи российских границ, чтобы «передать России артиллерийский привет», полагает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Мы столкнулись с широкоформатными учениями, задача которых — приблизить военную структуру к российским границам», — заявил собеседник RT.

Эту точку зрения разделяют и в российском парламенте. По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, руководство Североатлантического альянса пытается запугать граждан Европы и США мнимой угрозой со стороны России.

«Они говорят о том, что учения направлены на оборону, но Евросоюз никогда, откровенно говоря, не оборонялся», — пояснил он, добавив, что манёвры носят агрессивный и наступательный характер, а их проведение отчасти связано с финансовым фактором.

«Учения проводятся, чтобы «накачать» военный бюджет НАТО, оружие новое купить», — сказал сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание на то, что на фоне геополитических сложностей у такого рода учений могут быть «свои подтексты».

«Несмотря на сравнительно системный характер такого рода учений, на фоне сегодняшних антироссийских заявлений, сложных отношений России и Украины и возможного обострения ситуации в Донбассе у такого рода учений есть свои подтексты», — заявил в беседе с RT Новиков.

Транспортное судно США USNS Bob Hope, прибывшее в Албанию

© Staff Sgt. Elizabeth O. Bryson/Army

Ранее сообщалось, что в албанский порт Дуррес прибыли транспортные суда США с военной техникой, которая принимает участие в Defender Europe 2021. Учения будут продолжаться в течение мая и закончатся в июне.

В рамках этих манёвров планируется провести операции более чем в 30 тренировочных зонах, расположенных на территории 12 стран — в основном в государствах Юго-Восточной Европы, на Балканах и в Прибалтике. В учениях принимают участие более 28 тыс. военнослужащих из 26 государств.

По данными российского Минобороны, эти учения НАТО — самые крупные за последние 30 лет.

На днях официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга назвал эти манёвры «оборонительными»: «Это ежегодные учения. Мы организуем их уже очень давно. И, как я уже говорил во вступлении, это оборонительные учения. Они помогают нам повышать операционную совместимость».

При этом на брифинге у Кирби спросили, чем отличаются учения Defender Europe 2021 от апрельских российских манёвров, из-за которых Запад ранее обвинял Москву в нагнетании напряжённости в регионе. В ответ представитель Пентагона заявил, что учения НАТО отличаются от действий РФ своей «транспарентностью».

«У Москвы такого нет и не было. В этом и заключается большая разница. Это оборонительные учения, и вы услышите, как мы обсуждаем их, а также сообщаем вам и всему миру, что мы делаем и почему», — сказал Кирби.

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При этом он фактически подверг сомнению официально заявленные Москвой цели манёвров.

«Я не собираюсь говорить о том, что Россия называет учениями. Я неоднократно заявлял, что они должны ответить на вопросы о том, чем они занимаются», — сказал представитель Пентагона.

«Цели внезапной проверки достигнуты»

Напомним, как сообщали в Минобороны РФ, в апреле в общей сложности было запланировано 4048 учений на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне. По данным ведомства, тренировки проходили во всех военных округах, на Северном флоте и в районах Курильских островов, Крайнего Севера и на Камчатке.

При этом в МО РФ подчёркивали, что учения являются плановыми.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении манёвров в Южном и Западном военных округах и отдал приказ вернуть личный состав в места дислокации. При этом он отметил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью», а российские войска «продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны».

Несмотря на то, что РФ своевременно сообщила о проведении учений на своей территории, на Западе вокруг российских манёвров возникло множество спекуляций. Так, многие американские и европейские издания публиковали материалы, в которых утверждалось, что военная активность РФ может быть связана с «планами вторжения на Украину».

Высказывали свою озабоченность и западные политики. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной, а официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США расценивают действия РФ как эскалацию.

Не осталась в стороне и Украина. Министр обороны Андрей Таран заявил, что Россия своими действиями якобы пытается продемонстрировать готовность к применению вооружённой силы против Киева.

При этом Украина в марте и апреле в нарушение Минских соглашений стягивала войска к линии соприкосновения в Донбассе, что привело к серьёзному обострению ситуации в регионе. Однако на Западе предпочли закрыть глаза на действия Киева.

В ответ на критику ЕС и США Москва отмечала, что перемещение российских воинских подразделений на собственной территории — внутреннее дело РФ. При этом подчёркивалось, что Россия никому не пытается угрожать.

Мария Захарова

РИА Новости

Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, как и любое другое государство мира, имеет право проводить учения на своей территории.

«Почему такое повышенное внимание уделяется нашим военным учениям? Мне кажется, ответ очевидный: потому что на протяжении многих лет Запад, прежде всего Вашингтон, ну и брюссельские структуры разгоняют волну, придумывая что Россия является государством — агрессором», — сказала она.

Прокомментировал критику Запада и Сергей Шойгу. На заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе 27 апреля он также заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — сказал министр обороны.

«Хочу подчеркнуть: подобных предупреждений мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — добавил Шойгу

При этом он отметил возросшую активность НАТО у российских границ.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — заявил глава Минобороны.

Сергей Шойгу

© РИА Новости / Илья Питалев

Программа «четыре по тридцать», о которой упомянул Шойгу, предусматривает создание в НАТО 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.

Ранее он также указывал на усиление разведывательной деятельности альянса, а также на увеличение интенсивности и масштабов его мероприятий по оперативной подготовке. В связи с этим Шойгу отмечал, что Вооружённые силы РФ «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

«Проявление гегемонизма»

По словам аналитиков, критика Западом российских учений является ярким примером применения двойных стандартов, так как в то же самое время военная активность НАТО вблизи границ России год от года только растёт.

«Это проявление гегемонизма. На Западе считают, что могут делать всё, что угодно, а Россия должна спрашивать их разрешения. Если они действительно хотят наладить с РФ отношения, то должны разговаривать с ней на равных, уважительно и опираться не только на свои интересы, но и обращать внимание на национальные интересы РФ», — заявил в комментарии RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Российские военные на учениях

globallookpress.com

© MOD Russia

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также подчеркнул, что учения Defender Europe 2021 не носят оборонительного характера.

«Разговоры об обороне — это всё пустые слова. У учений Defender Europe 2021 нет оборонительного характера. Смысл этих манёвров в том, что на различных уровнях, от космического пространства до наземных и морских операций, происходят согласованные действия военно-морских, военно-воздушных, сухопутных сил и киберподразделений», — сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Литовкин.

«Данные учения, несомненно, носят наступательный характер, поскольку НАТО собрало военных из 26 стран вблизи российской границы. Они выполняют боевые задачи, наступательные марши, манёвры, отрабатывают переброски. Сейчас Североатлантический альянс пытается навязать России силовую систему, объявляя о том, что он готов разговаривать с ней с позиции силы», — заявил аналитик.

При этом Подберёзкин обратил особое внимание на то, что в отличие от западных учений, которые проходят на территории более десяти стран и в которых участвуют прибывшие в Европу американские военные, Россия проводит манёвры на собственной территории.