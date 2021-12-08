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Откровенно и по-деловому: Кремль подвёл итоги встречи Путина и Байдена

08 декабря 2021, 00:10  •  208 • Политика
Пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, где подведены итоги видеоконференции между президентами России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден говорили откровенно и по-деловому.
Лидеры стран обсудили, насколько успешно идёт реализация договорённостей, достигнутых во время июньского саммита в Женеве. Стороны также вспомнили, что США и Россия сотрудничали в годы Великой Отечественной войны.
"Президенты подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само сотрудничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", - сказано в сообщении Кремля.
Главной темой переговоров стал внутриукраинский кризис. В частности, невыполнение Киевом обязательств, которые были взяты им в рамках Минских договорённостей в 2015 году. Владимир Путин привёл примеры, доказывающие, насколько деструктивной линии придерживается украинская власть. Кроме того, президент России выразил озабоченность по поводу провокаций Киева, направленных на республики Донбасса.
Джо Байден затрону тему "угроз", якобы исходящих от русской армии рядом с границами Украины. Он дал понять, что США и их союзники готовы ввести новый пакет санкций, если случится эскалация обстановки.
"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей", - отметили в пресс-службе Кремля.
Россия хочет получить гарантии, надёжные и зафиксированные юридически, что НАТО не будет расширяться на восток и не разместит наступательные системы вооружения в странах, которые граничат с Россией.
Все эти вопросы в сообщении названы чувствительными. Лидеры стран договорились, что их представители проведут предметные консультации по данным темам.
Президенты также затронули темы информационной безопасности, Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", - сообщили в Кремле.
В конце сообщения подчёркивается, что Владимир Путин и Джо Байден говорили откровенно и по-деловому. Президенты России и США договорились продолжать диалог, так как эти страны ответственны за поддержание международной безопасности и стабильности.

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