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Откровения Украины о "вагнеровцах" навели на простой вопрос: "И "Боинг" был спецоперацией?"
19 августа 2020, 13:05 • 147 • В мире
Украинский медиаэксперт, лидер Партии Шария Анатолий Шарий в телеграм-канале прокомментировал откровения украинской стороны о задержанных "33 богатырях", которых в СМИ изначально называли "десантом Вагнера".
В YouTube он указал на данные украинской стороны, которая косвенно подтвердила, что провокация с "десантом Вагнера" подстроена украинскими спецслужбами. Издание "Украинская правда" выяснило, что таким образом силовики Незалежной намеревались выманить из страны и задержать наёмников частной военной компании.
По версии украинских спецслужб, в группе могли быть причастные к крушению "Боинга" MH-17, а также Ил-76 под Луганским аэропортом и Ан-26 около Луганска.
Отмечается, что сама спецоперация велась год. Планировалось, что бойцы улетят из Минска, но, по плану, самолёт приземлится на Украине, где наёмников и схватят.
Однако реализовать план не удалось, в минском санатории группу граждан из России задержали, а впоследствии выдали на родину.
После таких хитросплетений от спецслужб Украины задаёшься вопросом, а не была ли трагедия с малайзийским бортом также спецоперацией, отмечает Шарий.
"Так это. После неожиданной информации о вагнеровцах, которые попали в Беларусь из-за "спецоперации" Украины - может, и "Боинг" был спецоперацией?" - изумлённо отмечает Шарий в своём телеграм-канале.
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