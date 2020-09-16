Откровения Трампа об убийстве Асада обескуражили Пушкова: "Потрясающая наглость"

Российский сенатор Алексей Пушков привёл в пример предыдущих лидеров США после откровений Трампа об Асаде. В частности, политик процитировал Джорджа Буша, который ушёл от ответа о правовых основаниях войны в Ираке.

Буш указал, что не знает, что такое международное право, и посоветовал журналисту, который задал вопрос, обратиться к его адвокату.

Также предшественник Трампа Барак Обама не скрывал, что планировал совершить государственный переворот в Сирии. Будучи у власти, он заявлял, что "дни Асада сочтены".

Нынешний хозяин Белого дома продолжил эту риторику. Трамп ранее заявил, что готовил убийство главы Сирии Башара Асада, но глава Пентагона Джеймс Мэттис его якобы остановил.

По словам Пушкова, это признание - "потрясающая наглость и не менее потрясающий цинизм".

Судя по высказываниям американских лидеров, добавил он на странице в Telegram, "международное право и США - понятия противоположные и несовместимые".