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Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
11 января 2020, 01:24 • 99 • В мире
Американская компания Boeing обнародовала часть внутренней документации, касающейся разработки самолёта 737 Max. Среди откровений сотрудников компании были и такие: "Бог не простил меня за то, что я скрыл", "Этот самолёт разработан клоунами", "Этот самолёт смешной".
Всё новые откровения сотрудников Boeing появляются в СМИ после того, как американская компания решилась на публикацию внутренней документации, касающейся разработки самолёта 737 Mах. Были обнародованы свыше сотни страниц, как оказалось, порой скандального и даже провокационного содержания, передает телеканал "360".
В Boeing сразу же извинились в сопроводительном к документам письме за содержание переписки, отметив наличие "провокационных формулировок".
"Эти сообщения не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть, и они абсолютно неприемлемы", - цитирует CNN оправдания от Boeing.
Среди цитат, относящихся к разным годам переписки, касающейся самолёта, были и откровенные признания, что авиалайнер - "какашка" и вообще "это обречено".
Вот только несколько откровений из внутренней документации Boeing, которые были обнародованы в различных СМИ: "Этот самолёт разработан клоунами, которые в свою очередь находятся под наблюдением обезьян", "Бог до сих пор не простил меня за то, что я скрыл в прошлом году", "Я просто умом джедаев обманул этого дурака", "Вы бы посадили свою семью на самолёт, обученный на симуляторе Mах? Я бы не стал", "Это шутка. Этот самолёт смешной".
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