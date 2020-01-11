Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Двигатель украинского Boeing 737 могли вывести из строя диверсанты - историк Кну...
Порошенко дал советы Зеленскому
В Москве назвали события в Абхазии внутренним делом республики
Главная / В мире

Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"

11 января 2020, 01:24  •  99 • В мире
Американская компания Boeing обнародовала часть внутренней документации, касающейся разработки самолёта 737 Max. Среди откровений сотрудников компании были и такие: "Бог не простил меня за то, что я скрыл", "Этот самолёт разработан клоунами", "Этот самолёт смешной".
Всё новые откровения сотрудников Boeing появляются в СМИ после того, как американская компания решилась на публикацию внутренней документации, касающейся разработки самолёта 737 Mах. Были обнародованы свыше сотни страниц, как оказалось, порой скандального и даже провокационного содержания, передает телеканал "360".
В Boeing сразу же извинились в сопроводительном к документам письме за содержание переписки, отметив наличие "провокационных формулировок".
"Эти сообщения не отражают компанию, которой мы являемся и должны быть, и они абсолютно неприемлемы", - цитирует CNN оправдания от Boeing.
Среди цитат, относящихся к разным годам переписки, касающейся самолёта, были и откровенные признания, что авиалайнер - "какашка" и вообще "это обречено".
Вот только несколько откровений из внутренней документации Boeing, которые были обнародованы в различных СМИ: "Этот самолёт разработан клоунами, которые в свою очередь находятся под наблюдением обезьян", "Бог до сих пор не простил меня за то, что я скрыл в прошлом году", "Я просто умом джедаев обманул этого дурака", "Вы бы посадили свою семью на самолёт, обученный на симуляторе Mах? Я бы не стал", "Это шутка. Этот самолёт смешной".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 22:09
"Исключительно из предосторожности": Послушав заявление Трюдо, Lufthansa вернула самолёт, вылетевший в Тегеран
10 января 2020, 18:54
"Трюдо надел траурные носки?": Канадцы обескуражили иностранцев своим безразличием к жертвам авиакатастрофы в Тегеране
10 января 2020, 09:09
Режим закрытого неба - всего на сутки: Турецкие и немецкие компании возобновили рейсы в Иран и Ирак
10 января 2020, 15:39
"Помогла" мама из Пензы: Первая женщина-миллиардер из Африки получила гражданство России - СМИ
11 января 2020, 01:09
«Радикально ситуацию не изменят»: что известно о новых санкциях США против Ирана
10 января 2020, 15:39
Расчёт на Россию? Аналитик раскрыл опасность для США иранского сценария "второго Вьетнама"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2020, 01:24
"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине ката...
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
11 января 2020, 01:09
«Сознательное нарушение международных норм»: Минобороны обвинило эсминец США в сближе...
11 января 2020, 01:09
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
11 января 2020, 01:24
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 13:24
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
04 января 2020, 10:09
"Россией управляют с помощью четырёх двойников": В Twitter вбрасывают информацию о смерти Путина от рака
06 января 2020, 23:39
«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
05 января 2020, 21:54
Кравчук и Бородай поставили смертельный диагноз Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.