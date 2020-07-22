Откровения русского хакера: История похищения английской вакцины

Автор:

Александр Цыганов

Задание было выполнено. Сразу три вакцины от коронавируса ушли в Управление по программе для скачивания аудиофайлов. Осталось только устало потянуться, выпить законную чашку кофе и садиться за отчёт шефу. Да поторопиться с этим делом. Шеф – существо крутое. Очень не хотелось исчезнуть навсегда, как некоторые, из-за незаконченного вовремя или левой пяткой написанного рапорта.

Тот, кто отнимает жизнь, умеет её истинно ценить. А мы и так шляемся по трупам на руках, набивая мозоли на подушечках пальцев...

И вдруг что-то произошло. Мой сосед по блоку буквально впился в экран красными от недосыпа глазами. Рука его задрожала, не донеся чашку до рта.

Я похолодел. Неужто?! С нами?! То, о чём говорили шёпотом в коридорах Управления?

– Нам конец, – сдавленным голосом произнёс сосед, ни имени, ни позывного которого я не знал. Как и он – моих. Мы – слишком секретная группа. Начальникам направлений вообще языки отрезают. Чтобы не могли ничего рассказать о нашей работе, если их выкрадут вражеские спецслужбы на курорте в какой-нибудь Испании.

А шеф и вовсе по курортам не ездит. Он слишком заметен: не только язык удалён, но и кисти рук ампутированы. Чтобы враги не могли его заставить продать секреты даже письменно. А если и удастся, то чтобы он денег не смог пересчитать.

Потому шеф всегда молчит. А для оценки нашей работы пользуется всего двумя жестами. Проведёт обрубком правой руки вертикально – ты молодец, жди повышения. А обрубок левой, двинувшийся горизонтально, – тебе конец. В лучшем случае – испытают на тебе какую-нибудь английскую вакцину, да и зароют тут же в Ясенево. Недаром территория Управления столь обширна...

Русские хакеры атаковали организации, занимающиеся созданием вакцины от коронавируса, – сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании. Фото: Annette Riedl/Globallookpress

Сосед трясущимся пальцем показал на экран. Точнее, сразу на оба, что стояли на его столе. На одном большими буквами была приведена инструкция по удалению разработанного нами с такой кровью – три ямы во дворе – трояна.

Если вы ищете способ удалить WellMail, вы можете попробовать это: Нажмите на кнопку Пуск в левом нижнем углу вашей операционной системы Windows. Перейдите в Панель управления -> Программы и компоненты -> Удалить программу. Ищите WellMail и любые другие незнакомые программы. Удалите WellMail, а также другие подозрительные программы.

Так просто! А мы троих неудачливых коллег во дворе Управления закопали в попытках забраться в глубины британских, американских и канадских лабораторий с помощью этого вируса! А ещё беднягу потеряли в процессе разработки способа закачать фармацевтическую субстанцию из англосаксонского биореактора в наши компьютеры прямо через YouTube...

А на втором экране и значился наш приговор. Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщает:

Русские хакеры атаковали организации, занимающиеся созданием вакцины от коронавируса.

Левая культяпка шефа как живая встала перед моими зажмуренными от страха глазами. Одно лишь позволяло надеяться на ночёвку дома, а не под землёй. В английском сообщении стояло: организация хакеров "почти наверняка" контролируется российской разведкой. Англичане милосердны и добры. В прошлый раз сказанные их премьершей слова "хайли лайкли" сохранили жизнь двум агентам, плохо отравившим Скрипалей. Ну и зачлось, что хоть их кота удалось ликвидировать, пусть и руками британской контрразведки.

Раздался звонок. "Вас к шефу", – произнёс как всегда беспощадный голос его секретарши. Её позывной был известен всем: Киллер...

О тайной войне спецслужб ни за что

Вот примерно так можно было бы начать книгу о том, что произошло только что в тайном и беспощадном мире спецслужб. Гарантировано: будет бестселлер!

Ещё бы: сразу три контрразведывательных ведомства – Британии, США и Канады – объявили, что русские хакеры из "почти наверняка" контролируемой российской разведкой группы украли вакцину от COVID-19! Пользуясь фишингом! И троянскими программами WellMess и WellMail.

Мы осуждаем эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса. Работая с союзниками, NCSC стремится защищать самые важные активы, и в настоящее время нашим главным приоритетом является защита сектора здравоохранения,

– так оценил деяния русских хакеров и свою неустанную работу против них Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Вконец озверели русские! Сумели украсть то, чего нет! Англичане мёрли от коронавируса, всю весну держа это неприятное первенство перед всей планетой.

Американцы, натешившись целованием негритянских ботинок и сносом памятников, уверенно потянулись к заоблачной вершине на графике ежедневных заражений. Про канадцев неизвестно, скрывают. А ведь как здорово всё было бы, имейся у англосаксов эта треклятая вакцина! Не все ещё памятники свалены, не все белые поставлены на колени, не весь расизм побеждён!

В России успешно прошли испытания вакцины от коронавируса. На снимке: добровольцы Сергей Семенихин, Дмитрий Толкачёв, Георгий Смирнов (справа налево) во время выписки из Сеченовского университета после вакцинации против коронавируса. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

А в это время русские, глумливо хохоча, испытывают свою вакцину и нагло объявляют прямо в глаза мировой общественности, будто испытания прошли успешно, и средство против ковида скоро поступит в продажу!

В продажу! Какой англосакс не вскинется в приступе гнева, услышав это слово в применении к чужим доходам! Это как же так? Мы тут болеем, а русские будут получать прибыли, продавая нам свою вакцину? Да какая она для них "своя"! Наша это вакцина, наша! Только украдена зловещими русскими хакерами...

Зачем ты украл нашу вакцину, русский? Её у нас и так не было, а ты ещё и украл! Стыда нету у тебя, русский!

Но и это не всё

Спасибо, Господи, что я не американец! Нет, не в том смысле, как щирые в соседней стране дякуют Богу, що воны не москали. Нет, просто у американцев сейчас должны шевелиться волосы на голове и даже на пятках. Это ещё ладно – несуществующую вакцину добыли военно-морским способом. Но ведь у США есть ещё гиперзвуковая ракета, которая в 17 раз быстрее любой русской! Сам президент заявил об этом. То есть умножаем скорость достоверного русского "Авангарда" в 20 Махов на 17 – получаем 340 Махов. Один Мах – примерно 1 200 км/ч. Значит, американская ракета делает 408 тысяч километров в час, 113 километров в секунду! Это ж за неделю до Марса можно долететь!

И вот представьте себя американцем. Он горд собою и своей страной. Тем более что только что в первый раз за пятнадцать лет подняли в космос экипаж на собственном корабле! А где-то в тайном подвале русской разведки зловеще ухмыляется русский хакер, любовно полируя бархоточкой мозоли на подушечках пальцев. Изо рта у него уже капает слюна, а майор Медведев уже несёт ему чашку кофе и бутылку водки. Ща хакер взломает секретный ракетный бункер и перекачает чудесатую ракету прямо через Мэйл.ру! И через неделю русские будут сидеть на Юпитере и строить американцам рожи прямо через Большое Красное Пятно!

Трамп уверен, что у него есть "супер-пупер-ракета". Фото: Megan Jelinger/Globallookpress

А сколько всего интересного в Англии? Разве не интересно, например, что характер отравления Скрипалей и время их лечения точно совпадают с картиной при заболевании COVID-19? И что вирус из центра химической и биологической войны в Портон-Дауне через Мюнхен скакнул в Италию, а далее везде? О явном английском следе в эпидемии на Западе молчат, но что помешает отвратительным русским хакерам отвратительно напасть на компьютеры Портон-Дауна и скачать оттуда правду о разработчиках боевого вируса? Страшно. И потому удар по ним надо нанести заранее. Что и было только что проделано.

Чего ждать дальше?

После "хайли лайкли" англосаксонские спецслужбы явно расслабились. Бедняге Колину Пауэлу в ООН пришлось трясти пробиркой со стиральным порошком, чтобы обосновать право США убивать иракцев. Ныне оказалось достаточным произнести два слова: "высоко вероятно". Правда, бомбить Россию может оказаться чревато, но на начальном этапе и санкций достаточно. Теперь, включив восьмидесятый уровень фантазии, те же исполнители выродили новый универсальный мем: "почти наверняка". На том фантазия, судя по прежнему опыту, наверняка исчерпана. Так что можно спокойно ждать санкций.

На бархоточки.